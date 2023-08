Leipzig: Ehrenamt ist wichtig und verdient ein großes Dankeschön

Leipzig. Ehrenamtler finden es meist zu hoch gegriffen, wenn man ihnen sagt, dass sie den Alltag in unserer Stadt ein bisschen besser machen. Mir macht’s doch Spaß, es ist wichtig und die Sache liegt mir am Herzen, so sehen sie ihren Einsatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und das dürfte auch der Hauptgrund sein, warum jemand nach seiner Arbeit zum Sportplatz saust und Kinder trainiert, im Tierschutz hilft, in der freiwilligen Feuerwehr mitmacht, in Pflegeeinrichtungen den Bewohnern vorliest, Migranten durchs neue Leben begleitet, überschüssige Lebensmittel einsammelt und verteilt ... und, und, und. Geld kann jedenfalls nicht der Grund sein, denn für ehrenamtliche Arbeit gibt es maximal 840 Euro Aufwandsentschädigung im Jahr. Kleine Vergünstigungen wie ermäßigter Eintritt in Kultur- und Sporteinrichtungen können über den Ehrenamtspass hinzukommen.

Lesen Sie auch

Freiwilliges Engagement ist Ausdruck von Mitmenschlichkeit, Gemeingefühl und Interesse an der Lösung von Problemen. Ohne Ehrenamtler würden Dinge ausfallen – siehe diesjähriger Neujahrslauf, für den sich nicht genug Helfer gefunden hatten. Dass Stadt und Oberbürgermeister den Aktiven öffentlich danken, ist auf keinen Fall zu hoch gegriffen. So wissen die Eingeladenen – und alle anderen, die dieses Jahr nicht dabei sind – , dass ihr Einsatz wahrgenommen und wertgeschätzt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übrigens ist Ehrenamt keineswegs ein Ding für Rentner, wie der Empfang am Donnerstag bewies. Auch wenn so mancher erst nach dem Ende des Berufslebens Zeit für eine Aufgabe als Freiwilliger findet. Wer – egal in welchem Alter – ebenfalls mit dem Gedanken spielt, kann sich an die Freiwilligen-Agentur wenden: Sie hält etwa 500 Engagements-Angebote von etwa 250 gemeinnützigen Vereinen aus Leipzig bereit.

LVZ