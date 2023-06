Nach 33 Jahren Arbeit im Rathaus geht Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Ingo Sasama (62) in den Ruhestand. Im Stadtrat wurde er mit der Goldenen Ehrennadel geehrt.

Leipzig. Es war eine Überraschung: Ingo Sasama, langjähriger Geschäftsführer der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, wurde am Mittwoch im Stadtrat mit der Goldenen Ehrennadel der Stadt Leipzig ausgezeichnet. Sasama, ein Mann der ersten Stunde in der frei gewählten Stadtverordnetenversammlung nach der Friedlichen Revolution, wird am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet. Er kam über das Neue Forum und den Runden Tisch in den Rat. „Er hat die Fähigkeit, Konflikte zum Konsens zu führen“, lobte Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU), der die Ehrung vornahm.