Auch überregional für Aufsehen sorgte ein LVZ-Bericht, laut dem ein Anbieter von Reihenhäusern jüngst in Schkeuditz eine beispiellose Welle von Käufer-Rücktritten erlebt hat. War das ein Einzelfall? Die Redaktion hat weitere Anbieter von Eigenheimen im Raum Leipzig gefragt: Bleiben Sie auf ihren Produkten sitzen?

Leipzig. „So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagte Achim Behn jüngst der LVZ. Der Sprecher der Deutschen Reihenhaus AG bezog sich dabei auf ein Vorhaben an der Oststraße in Schkeuditz. Diese zehn Wohneinheiten mit 145 Quadratmetern und gasbasiertem Blockheizkraftwerk waren zum Baustart 2022 restlos ausgebucht. Doch in den vergangenen Wochen stornierten so viele potenzielle Käufer ihre Reservierung, dass plötzlich sechs wieder frei wurden. Obwohl der Preis (ab 329 000 Euro) unverändert blieb.