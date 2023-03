﻿Eigenheim und Reihenhaus: Bleiben Anbieter im Raum Leipzig auf ihren Produkten sitzen?

In Krostitz hat die Leipziger Firma Arcadia gerade die ersten Muster-Reihenhäuser eines neuen Typs fertiggestellt. Sie werden komplett bezugsfertig errichtet und sollen zeitnah auch in Taucha, Naunhof und anderen Eigenheimgebieten der Region angeboten werden.

Leipzig. „So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagte Achim Behn jüngst der LVZ. Der Sprecher der Deutschen Reihenhaus AG bezog sich dabei auf ein Vorhaben an der Oststraße in Schkeuditz. Diese zehn Wohneinheiten mit 145 Quadratmetern und gasbasiertem Blockheizkraftwerk waren zum Baustart 2022 restlos ausgebucht. Doch in den vergangenen Wochen stornierten so viele potenzielle Käufer ihre Reservierung, dass plötzlich sechs wieder frei wurden. Obwohl der Preis (ab 329 000 Euro) unverändert blieb.

Die Ursache war schnell ausgemacht. Im Krisenjahr 2022 haben sich die Rahmenbedingungen für Baufinanzierungen derart verteuert, dass die monatliche Kreditrate nun oft doppelt so viel kostet. Obendrein erhöhte Sachsen am 1. Januar 2023 noch die Grunderwerbssteuer von 3,5 auf 5,5 Prozent. „Trotzdem werden wir auf den Häusern in Schkeuditz natürlich nicht sitzenbleiben“, versicherte Behn inzwischen. Denn seit Februar ziehe die Nachfrage überall spürbar an.

„In Schkeuditz sind jetzt schon wieder sechs der zehn Reihenhäuser reserviert“, sagte Behn. Auch in Kabelsketal, wo die Energieversorgung für 30 Reihenhäuser bereits regenerativ geplant ist, habe es zuletzt beim Tag der offenen Tür viel Andrang gegeben. Der Markt pendele sich gerade neu ein, biete nun mehr Klarheit bei Energiekosten, Zinsen und anderen Faktoren. Für das nächste Vorhaben (45 Einheiten an der Emil-Teich-Straße in Leipzig-Knauthain) hoffe die Deutsche Reihenhaus AG, bis Ende 2023 alle Genehmigungen von der Stadt zu erhalten.

Interessenten stehen nicht mehr Schlange

Ähnlich klingt es bei anderen großen Anbietern. „Die Zeiten, in denen für jedes Grundstück zehn bis 20 Interessenten Schlange standen, sind vorbei“, bestätigte Alexander Folz, Chef der Arcadia Investment Group aus Leipzig. Nach einer großen Verunsicherung 2022 suche vor allem Kundschaft, die von außerhalb nach Leipzig ziehen will, nun aber wieder umso gezielter – meist nach Objekten mit etwas weniger Quadratmetern. „Generell wird viel Wert auf Heizungen ohne fossile Brennstoffe gelegt und auf den völligen Ausschluss versteckter Kosten – auch durch die Banken.“

In diesem Sinne setze Arcadia große Hoffnungen auf einen selbst entwickelten Bautyp, der Zeit und Kosten sparen soll. In den Winterferien wurden dazu in Krostitz die ersten Musterhäuser fertiggestellt. Von der Einbauküche über Photovoltaik auf dem Dach bis zum Rasen seien sie „komplett wohnfertig“. Zum Kaufpreis (479 000 Euro bei 135 Quadratmetern) komme also nichts mehr dazu, betonte Folz. 50 solche Häuser sollen in der Gartenstadt Taucha entstehen, 74 in Naunhof. „Wir reagieren auf die Marktsituation, indem wir einen Teil davon erstmals auch zur Miete anbieten.“ So könnten Familien bald einziehen und später entscheiden, ob sie das Haus kaufen wollen.

Bei den zwölf Parzellen, die das Leipziger Liegenschaftsamt im Juli 2022 in Erbpacht ausgeschrieben hatte, fand noch kein Notartermin statt. Mit 48 Bewerbern sei die Nachfrage „stark zurückgegangen“, weshalb das Modell überprüft werde, bevor eine neue Tranche folgt, teilte das Amt mit.

Stadtfirma LESG: „Haben genug Nachrücker“

Die Stadtfirma LESG vergab im vergangenen Jahr 39 bauträgerfreie Grundstücken an der Rehbacher Straße in Knauthain. „Davon sind schon 30 Verträge beurkundet“, so Geschäftsführer Sebastian Pfeiffer. Nur in zwei Fällen hätten es sich Familien später anders überlegt. „Wir haben genug Nachrücker.“

Auch Branchenriese Bonava hat seine Angebote an die Zinssteigerungen angepasst, erklärte Regionschef Frank Schwennicke. So würden Einfamilienhäuser in Leipzig-Portitz, am Störmthaler See und in Machern nun als Standardausführung ohne ausgebautes Dachgeschoss offeriert. „Seit einem Jahr verlangen wir vor jeder Reservierung eine Bank-Finanzierungsbestätigung.“ Dadurch sei die Quote der Absagen von über 25 auf unter zehn Prozent gesunken.