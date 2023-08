﻿Einbruch am Immobilienmarkt: „Unsere Reihenhaus-Anlage in Schkeuditz war nahezu dreimal verkauft“

Schkeuditz/Leipzig. In der Schkeuditzer Oststraße, etwa 25 Minuten vom Zentrum der Großstadt Leipzig entfernt, stehen zehn Reihenhäuser, die Familien einen lang ersehnten Traum ermöglichen sollen: Den Umzug in die eigenen vier Wände, ins attraktive und zugleich wachsende Leipziger Umland. Anfang dieses Jahres aber ist dieser Traum für mehrere Familien zunächst geplatzt. Daran erinnern sie sich bei der Deutschen Reihenhaus AG noch gut, dem Verkäufer der Objekte.

„Unsere Reihenhaus-Anlage in Schkeuditz war nahezu dreimal verkauft“, sagt Sprecher Achim Behn. Immer wieder waren damals nach Unternehmensangaben Interessenten kurz vor dem Kauf abgesprungen, nahmen den Verlust der Reservierungsgebühr in Kauf. „So etwas haben wir noch nicht erlebt“, hieß es damals. Und heute? Wartet der Reihenhaus-Anbieter noch immer auf Käufer für die Schkeuditzer Häuser? Und was beobachten andere Investoren?

Anbieter ist zuversichtlich, die Häuser zu verkaufen

Behn von der Reihenhaus AG sagt, inzwischen sehe es wieder besser aus. Im Wohnpark in der Schkeuditzer Oststraße seien derzeit noch drei der zehn Häuser zu haben. Im Februar waren es zwischenzeitlich noch sechs. „Wir merken in Sachen Nachfrage aber, dass es jeden Monat mehr wird“, sagt Behn. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Häuser loswerden.“

Wer jetzt reserviert, kennt das Zinsumfeld“, sagt auch Daniel Sète, Leiter der Region Nord bei der Deutschen Reihenhaus AG. Ab 329 990 Euro sind die Reihenhäuser mit 145 m² Wohnfläche zu haben, gefertigt in serieller Bauweise.

Achim Behn (l.) und Daniel Sète von der Deutschen Reihenhaus AG vor dem Wohnpark in Schkeuditz (Oststraße) © Quelle: Michael Strohmeyer

Die Zinsen sind hier ein wichtiges Stichwort. Denn im Jahr 2022 gab es einen deutlichen und schnellen Zinsanstieg – es wurde für Familien teurer, ein Eigenheim zu finanzieren. Die Folgen bekamen auch Projektentwickler wie die Reihenhaus AG zu spüren. So berichten es auch die Experten bei der Sparkasse Leipzig. „Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen für Eigenheime ist weiterhin sehr verhalten“, teilt das Geldhaus der LVZ mit. Zumeist würden gebrauchte Häuser erworben, Neubauprojekte hätten es aktuell schwer.

Nachfrage nach Baukrediten ist stark eingebrochen

Das soll auch ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigen: Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen sei im ersten Halbjahr 2023 über 50 Prozent niedriger ausgefallen als 2022. Laut Sparkasse bewegen sich die Baufinanzierungskosten aktuell „auf einem recht stabilen Niveau zwischen 3,5 Prozent und 4 Prozent“. Viele Familien, bestätigt die Bank, könnten sich ein Eigenheim daher nicht mehr leisten.

Die Sparkasse macht dafür nicht allein die Finanzierungskosten verantwortlich. Größter Kostenfaktor heute seien die Grundstücks- und Baupreise und das gestiegene Preisniveau auf dem Immobilienmarkt. Die extrem niedrigen Zinsen hätten die hohen Preise überhaupt erst finanzierbar gemacht. „Durch die gestiegenen Finanzierungskosten funktioniert das aktuell nicht mehr“, heißt es bei der Sparkasse. Das bringe einen gewissen Preisdruck mit sich, vor allem bei Gebrauchtimmobilien. „Aber auch im Neubaubereich versuchen die Anbieter, die Preise zu begrenzen beziehungsweise zu senken.“

Weniger Interessenten für ein Grundstück

Über die Veränderungen beim Immobilienmarkt kann auch Alexander Folz sprechen, geschäftsführender Gesellschafter der Leipziger Arcadia Investment Group. In Taucha verantwortet das Unternehmen zum Beispiel das Neubaugebiet „Gartenstadt“. Grundsätzlich, sagt Folz, sei der Bedarf gleich geblieben. „Was sich verändert hat: Die Möglichkeit, sich seinen Traum finanzieren zu können.“

Das zeige sich auch an der Zahl der potenziellen Käufer: „Was man schon sagen muss: Gab es längere Zeit immer fünf bis sieben Interessenten für ein Grundstück, sind es jetzt ein bis zwei.“ Dennoch habe Arcadia in diesem Jahr schätzungsweise schon 20 Grundstücke in der Gartenstadt verkauft. Folz sagt derweil: Seit Juni habe sich die Stimmung der Kunden wieder gebessert. So beobachtet es auch die Sparkasse: „Wir spüren, dass die Anfragen und das Interesse für den Immobilienerwerb in den letzten Wochen wieder leicht zunehmen“, heißt es dort.

Warum der Speckgürtel für Investoren attraktiv bleibt

Dass Abspringen von Interessenten, wie Anfang des Jahres in Schkeuditz, blieb indes eher ein Einzelfall, wie ein Stimmungsbild der LVZ gezeigt hatte: Der Branchenriese Bonava beispielsweise erklärte, vor jeder Reservierung eine Finanzierungsbestätigung der Bank zu verlangen. Und auch das städtische Unternehmen LESG erklärte, dass es kaum Probleme durch Absagen gebe: „Wir haben genug Nachrücker“, sagte Geschäftsführer Sebastian Pfeiffer.

Zurück nach Schkeuditz. Hier sind zwar noch nicht alle Häuser verkauft, der Speckgürtel bleibt aber auch für Entwickler wie die Deutsche Reihenhaus interessant, wie es beim Unternehmen heißt. Und das hat Gründe. „Für uns war das eine strategische Überlegung, an den Stadtrand zu gehen. Leipzig allein kann das Wachstum mit seinem Wohnraum nicht erfüllen“, sagt Regionsleiter Daniel Sète.

„Abläufe in kleineren Gemeinden sind schneller“

Für das Umland spreche auch das zügigere Umsetzungstempo im Vergleich zur Großstadt: In Leipzig dauere die Zusammenarbeit mit den Ämtern sehr lange. „Die Abläufe in den kleineren Gemeinden sind schneller. Es sind nicht so viele Einzelpersonen bei den Behörden beteiligt – und es gibt einen größeren politischen Willen.“ Hinzu kommt: Viele Familien wollten in den sogenannten Speckgürtel, der gut angebunden sei. Projektentwickler Sète sagt: „Am Stadtrand ist es für Familien ruhiger, es ist grüner.“

