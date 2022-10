﻿Eigentumswohnungen: Preise in Leipzig fallen erstmals deutlich

In diesem Jahr ging es schon um mehr als sieben Prozent bergab. Eigentumswohnungen in Leipzig werden neuerdings zu erheblich niedrigeren Preisen angeboten. Und der Absturz am Immobilien-Markt könnte noch mehr an Fahrt aufnehmen, sagen Fachleute. Bei den Leipziger Mieten sei hingegen kein Rückgang in Sicht.

Alt- und Neubauten im Stadtteil Reudnitz. In den letzten zehn Jahren haben sich die Preise für Wohneigentum in Leipzig mehr als verdoppelt. Doch 2022 sinken sie nun erstmals wieder deutlich, besagen neueste Marktdaten und Fachberichte.

Leipzig. Die Preise für Eigentumswohnungen in Leipzig sind im letzten halben Jahr deutlich gefallen. Wurden in den Immobilienanzeigen im ersten Quartal 2022 noch neue Höchstwerte von durchschnittlich 3881 Euro pro Quadratmeter aufgerufen, so waren es im zweiten Quartal 3805 Euro und im dritten Quartal nur noch 3595 Euro. Das entspricht einem Rückgang um insgesamt 286 Euro pro Quadratmeter beziehungsweise 7,4 Prozent.

Diese Daten stellte der LVZ exklusiv die Leipziger Immobilien-Datenbank GeoMap zur Verfügung. GeoMap gehört zur Real Estate Pilot AG, einem Unternehmen mit Sitz in der Essener Straße, das ohne Ausnahme sämtliche Immobilien-Annoncen im deutschsprachigen Raum und viele weitere Quellen erfasst und auswertet.

Preise für Eigentumswohnungen liegen unter Vorjahr

Bemerkenswert ist, dass die aktuellen Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Leipzig damit erstmals seit langer Zeit auch unter den Vorjahreswert gerutscht sind. Im dritten Quartal 2021 wurden pro Quadratmeter im Stadtgebiet noch durchschnittlich 3708 Euro verlangt, also 113 Euro beziehungsweise 3,0 Prozent mehr als heute.

Der neue Trend erkläre sich unter anderem daraus, dass jüngst sehr viele Objekte zum Verkauf angeboten wurden, sagt Marco Hoffmann, Vorstand der Real Estate Pilot AG. Mit mehr als 2800 Wohnungen im dritten Quartal 2022 waren es rund 70 Prozent mehr Offerten als im gleichen Vorjahreszeitraum. Offenbar reagierten nun viele Eigentümer auf die schnell steigenden Kreditzinsen, meint der Fachmann. Sie wollten das immer noch recht hohe Preisniveau nutzen, bevor es vielleicht zu einem Einbruch der Nachfrage wegen weiter emporschnellender Zinsen kommt.

Immobilienportal: 81.000 Euro weniger Kreditsumme

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für Eigentumswohnungen in Leipzig mehr als verdoppelt – ebenso wie in ganz Deutschland. Durch die historisch niedrigen Zinsen konnten sich viele Familien oder Anleger trotzdem Wohneigentum leisten. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben sich die Bauzinsen jedoch von gut einem Prozent auf teils schon über vier Prozent erhöht. Nach Berechnungen des Immobilienportals Immowelt sank dadurch die Darlehenssumme, die sich eine durchschnittliche Familie in Leipzig noch erträglich leisten kann, um 81.000 Euro. Um dies auszugleichen, müsse sie bei einem Kauf auf 29 Quadratmeter Wohnraum verzichten.

Bislang gebe es an der Pleiße aber keinen Einbruch bei der Nachfrage, konstatiert GeoMap-Chef Hoffmann. Im Gegenteil sei die Zeit vom Erscheinen bis zum Löschen einer Anzeige – was in aller Regel auf den erfolgreichen Verkauf schließen lässt – in Leipzig deutlich kürzer geworden. Im dritten Quartal 2022 betrug die durchschnittliche Angebotsdauer der Inserate nur noch 74 Tage, im dritten Quartal 2021 waren es hingegen 170 Tage.

Leipzig im Kaufpreis-Ranking jetzt auf Platz 163

Den Trend sinkender Preise bei den Eigentumswohnungen bestätigt auch das renommierte Forschungsinstitut Empirica mit Sitz in Berlin. Allerdings wertet Empirica nur die Kaufangebote für Wohnungsgrößen von 60 bis 80 Quadratmetern aus. In diesem Segment wurden in Leipzig im dritten Quartal 2022 durchschnittlich 3218 Euro pro Quadratmeter verlangt, im zweiten Quartal 3252 Euro und im ersten Quartal 3313 Euro, so die aktuellen Angaben. Auch hier zeigt die Kurve also nach unten. Der Rückgang betrug in diesem Jahr bisher insgesamt 95 Euro pro Quadratmeter (3 Prozent).

Berlin, Rügen, Rostock und Dresden sind teurer

Unter den 406 kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland kommt Leipzig bei den Kaufpreisen über alle Baualtersklassen nun auf Platz 163. Im Teilsegment der Neubauten, die in den letzten zehn Jahren fertiggestellt wurden, verortet Empirica die Messestadt mit 4689 Euro pro Quadratmeter derzeit auf Platz 117. Beide Werte liegen im Ranking etwas weiter hinten als noch vor einem Jahr. Spitzenreiter im Osten bleibe Berlin mit 7385 Euro im Neubau sowie 5347 Euro über alle Baualtersklassen, berichtet Vorstand Reiner Braun. Dahinter folgen Potsdam, Vorpommern-Rügen, Dahme-Spreewald, Rostock und weitere Landkreise an der Ostsee oder in Brandenburg. In Mitteldeutschland weisen allein Dresden (3607 Euro) und Jena (3236 Euro) aktuell höhere Durchschnittspreise über alle Altersklassen als Leipzig auf.

Der Immobilienbewerter Sprengnetter aus Rheinland-Pfalz hat herausgefunden, dass die Kaufpreise für Wohneigentum im dritten Quartal 2022 so stark gefallen sind wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das gelte nicht nur für die Offerten in Annoncen, sondern ebenfalls für die tatsächlich gezahlten Summen, so Geschäftsleiter Christian Sauerborn. Von Juli zu Oktober hätten die zehn größten Metropolen (samt Leipzig) einen „drastischen Einbruch“ um im Schnitt acht Prozent erlebt, erläutert er. Mit Blick auf das sprunghaft gestiegene Angebot an Verkaufsobjekten und weil der Immobilienmarkt immer eine gewisse Vorlaufzeit benötige, prophezeit er, dass sich „dieser Abwärtstrend wenigstens im Folgequartal noch einmal leicht verstärkt fortsetzt.“

Kaltmieten in Leipzig auch 2022 weiter geklettert

Während die Eigentumspreise also vorerst auf breiter Front nachgeben, ist bei den Mieten nach Ansicht der meisten Fachleute keine Entspannung in Sicht. Zum Beispiel gibt Empirica die durchschnittliche Angebotskaltmiete in Leipzig (für 60 bis 80 Quadratmeter große Wohnungen) mit 8,06 kalt im dritten Quartal 2022 an – gegenüber 7,94 Euro kalt im zweiten Quartal sowie 7,72 Euro im ersten Quartal 2022.

Ähnlich fallen die Daten von GeoMap über alle Wohnungsgrößen aus. Demnach lagen die Angebote für freie Quartiere in Leipzig im dritten Quartal 2022 bei 8,56 Euro kalt pro Quadratmeter, im zweiten Quartal bei 8,40 Euro kalt und im ersten Quartal bei 8,28 Euro. Zugleich nahmen sowohl die Anzahl der freien Objekte als auch die Verweildauer der Inserate deutlich ab, erläutert Marco Hoffmann.

Sondereinflüsse durch Mietpreisbremse und LWB

Dass ein überregionales Immobilien-Portal unlängst vermeldete, die Angebote für freie Bestandswohnungen (ohne Neubauten) in Leipzig seien im dritten Quartal von 7,04 Euro je Quadratmeter auf 6,91 Euro gesunken, führt Hoffmann auf Sondereffekte zurück. So sei die Zahl der inserierten Objekte im Juli und August sehr klein gewesen, die Datenbasis also weniger verlässlich. „Außerdem gilt in Leipzig seit 1. Juli für Bestandswohnungen die Mietbremse.“ Und schließlich habe die LWB in diesem Sommer 400 neue Sozialwohnungen fertiggestellt, weshalb mehr Mieter als sonst aus preisgünstigen Bestandshäusern ausgezogen sein dürften.

Langfristig erwartet nicht nur Hoffmann weiter steigende Kaltmieten in Leipzig. Dafür spreche unter anderem die jetzt hohe Inflation, auch die Zinswende bei den Baukrediten. „Wenn sich weniger Menschen den Erwerb von Eigentum leisten können, bleiben sie in ihrer Mietwohnung. Dadurch werden weniger Bestandswohnungen frei und weniger neue Wohnungen gebaut, was den Druck auf den Markt erhöht.“ Hingegen sei die Zeit der immer höheren Eigentumspreise erst mal vorbei.