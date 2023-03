Ehrenamtlerin Christel Krauthoff: „Wenn es darauf ankommt, kämpfe ich für mein Recht“

Eilenburg. „Wenn ich mein Leben in drei Stationen einteilen soll, beginnt es mit dem Leben in der DDR bis zur Wende“, fängt Christel Krauthoff an zu erzählen. „Die nächste Phase war dann die Wendezeit. Als Mitarbeiterin im Rathaus war das keine leichte Zeit.“ Die dritte Station prägt ihr Leben bis heute: „Das Ehrenamt bei der Volkssolidarität ist mein Lebensmittelpunkt, seit ich vor gut 20 Jahren in Rente gegangen bin.“ Als Vorsitzende der Eilenburger Ortsgruppe der Volkssolidarität kümmert sie sich um ihre „Oldies“, wie sie liebevoll sagt. „Manchmal vergesse ich, dass ich ja selbst alt bin“, sagt sie und lacht kurz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe nie eine Beeinträchtigung erfahren, weil ich eine Frau bin“, sagt Christel Krauthoff vehement. „Ich bin kein Mensch, der sich einschränken lässt. Wenn es darauf ankommt, kämpfe ich für mein Recht.“ Diese Einstellung hat ihr über Verluste und die Wendezeit geholfen. „Mein Mann ist 1987 gestorben, dann war ich mit meinen Töchtern allein. Da musste ich mich wieder hochziehen und durfte mich nicht unterkriegen lassen. Kurz darauf kam die Wende mit all ihren Problemen. Bis dahin habe ich in der DDR-Zeit in Eilenburg als Stadträtin und im Rathaus gearbeitet. Ich habe dann schon um meine Anstellung gebangt. Zum Glück konnte ich aber bleiben. Die Wendezeit war ja für alle eine harte Zeit.“

Lesen Sie auch

Das Sich-um-andere-Kümmern bestimmt den Großteil ihres Lebens. „Ich habe eine Aufgabe gesucht, bei der ich mich auspowern kann, und das ist jetzt das Ehrenamt. Organisation ist meins, da macht mir keiner was vor.“ Ihr Engagement sei daher ihr Hobby. Ihr Highlight sei aber der jährliche „Weiberurlaub“ mit ihren beiden Töchtern und ihrer Enkeltochter. „Auf meine Kinder bin ich stolz. Stolz, dass ich sie zu ordentlichen Menschen erzogen habe.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

#Frauentag2023: Dieser Text ist einer von insgesamt zwölf Porträt-Artikeln, die die LVZ zum Internationalen Frauentag veröffentlicht. Lesen Sie hier alle weiteren Frauen-Porträts.