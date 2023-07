Ein abgebissenes Ohr und andere Anekdoten - der Freitag in Leipzig

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zu Geburtstagen werden gerne Geschichten ausgepackt: Einige kennt man schon und hört sie trotzdem gerne - bei anderen überrascht es, dass sie noch nie zuvor erzählt wurden. Das gilt nicht nur für Familienfeiern. In Leipzig feiert eine Institution auf der Karl-Liebknecht-Straße den 30.: das Killiwilly.

Dabei hat sich in den vergangenen 30 Jahren nicht nur die Stadt und die Kneipenmeile selber gewandelt. Auch im Irish Pub hat sich in den Jahrzehnten viel getan. Und die Storys, die sich in der Zeit zugetragen haben, sind teils haarsträubend: Mark Daniel hat sich für Sie auf eine Zeitreise begeben.

Das Killiwilly in Leipzig feiert 30. Geburtstag. © Quelle: Kempner

Dabei geht es um eine abgebissenes Ohr, das am Ende zu einer Hochzeit geführt hat. Um ein unerwartetes Achtelfinale der Weltmeisterschaft und ein darauf folgendes Verkehrschaos. Und auch um mysteriöse Bewegungen auf der Herrentoilette. Alle Infos zum Geburtstag finden Sie hier:

Bild des Tages

Auch wenn es in den vergangenen Tagen etwas mehr geregnet hat: Der Juli war in Leipzig deutlich trockener als im 50-Jahres-Durchschnitt. © Quelle: LVZ/mpu

Erst heiß, dann Regen: In Leipzig war der Juli wärmer und trockener als normal. Wie viel Regen gefallen ist und was die Wetterdaten sonst über den Monat verraten, hat : In Leipzig war der Juli wärmer und trockener als normal. Wie viel Regen gefallen ist und was die Wetterdaten sonst über den Monat verraten, hat Matthias Puppe zusammengetragen.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Leichenfunde : In Leipzig sind innerhalb von fünf Tagen drei Tote entdeckt worden. Für die Polizei in einer Großstadt gehören derlei Einsätze zum normalen Geschäft. Das belegt auch die Statistik, : In Leipzig sind innerhalb von fünf Tagen drei Tote entdeckt worden. Für die Polizei in einer Großstadt gehören derlei Einsätze zum normalen Geschäft. Das belegt auch die Statistik, wie Denise Peikert und Matthias Puppe recherchiert haben

In Sachsen wird das Wasser knapp : Die sichtbaren Zeichen sind sinkende Flusspegel und Grundwasserstände sowie ausgetrocknete Böden. Schwammstädte, Wasserspeicher und Mischwälder sind Bausteine im : Die sichtbaren Zeichen sind sinkende Flusspegel und Grundwasserstände sowie ausgetrocknete Böden. Schwammstädte, Wasserspeicher und Mischwälder sind Bausteine im Kampf gegen die Trockenheit , wie Andreas Debski weiß.

Marco Rose: Der Trainer von RB Leipzig hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Max Eberl erklärt die : Der Trainer von RB Leipzig hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Max Eberl erklärt die Gründe und für Guido Schäfer ist die Entscheidung eine „ Botschaft mit Strahlkraft “.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Leipzig Art Days : Als Abschluss der Art Days findet am Samstag im Werk II der Kunst- & Kreativmarkt statt. Dort gibt es von rund 50 lokalen Künstlerinnen und Künstlern Illustrationen, Schmuck und andere Kunstwerke.

AfD-Parteitag : Die EU-kritische AfD beginnt an diesem Wochenende in Magdeburg mit der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Europawahl im kommenden Juni. Zuvor müssen die Delegierten am Samstag über die Änderung der Tagesordnung entscheiden. Für den Samstag hat ein Bündnis „Solidarisches Magdeburg“ zu Protesten gegen den Parteitag aufgerufen.

Zweite Bundesliga: Schon heute Abend ist der Auftakt zwischen dem HSV und Schalke, morgen um 13 Uhr ist dann unter anderem der 1. FC Magdeburg zu Gast in Wiesbaden.

