Ein Euro pro Tag oder mehr: Wie teuer wird Anwohnerparken in Leipzig?

ein Bewohner-Parkausweis ist eine feine Sache - zumindest in der Theorie. Verspricht er doch gegen eine vergleichsweise kleine Gebühr einen Stellplatz in der Nähe der Wohnung - für Ortsfremde ist der Parkraum in Wohnquartieren der Stadt inzwischen oft gesperrt. Der umtriebigen Deutschen Umwelthilfe (erinnert sei an die gerichtlich erstrittenen Fahrverbote durch Feinstaubbelastung in deutschen Innenstädten) ist das vielerorts noch günstige Anwohnerparken jedoch ein Dorn im Auge. Hier werde „kostbarer öffentlicher Raum“ für wenige Cent pro Tag oder gar kostenlos „an parkende Autos verramscht“, poltert Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch. Die geringen Gebühren von kaum mehr als 30 Euro pro Jahr seien eine „absurde Subventionierung des Privatautos.“ Wirklich? Wie privat ist das Auto, wenn Menschen es nun mal für ihren Job dringend brauchen? Und sind noch mehr motorisierte Pendler wirklich eine umweltfreundliche Alternative, weil Wohnen in der Stadt zu teuer ist - der ÖPNV auf dem Land aber nicht funktioniert?

Fakt ist, dass die frühere bundeseinheitliche Gebühren-Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr in Sachsen seit Mai 2022 für die Kommunen nicht mehr verpflichtend ist. Doch eine neue Gebührenordnung gibt es dennoch nicht in Leipzig - obwohl diese bereits für Anfang 2023 angekündigt war. Warum das so ist, was Leipzig zögern lässt und welche Gebührenhöhen die Deutsche Umwelthilfe fordert - all das hat LVZ-Reporter Mathias Wöbking herausgefunden und aufgeschrieben.

Aber auch andere Städte wie Dresden, Erfurt oder Chemnitz wollen bisher das heiße Eisen nicht anfassen. Verständlich - denn die Sache ist nicht einfach zu lösen. So hatte sich zuletzt die Stadt Freiburg im Breisgau eine Abfuhr des Bundesverwaltungsgerichts eingehandelt, als sie eine gestaffelte Gebührenordnung umsetzen wollte, die nach dem Bezug bestimmter Sozialleistungen oder einem gewissen Behinderungsrad unterscheidet. Doch dafür, so befanden die Leipziger Bundesrichter, gibt es gar keine Rechtsgrundlage. Also doch 365 Euro pro Jahr für alle?

Absehbar ist daher schon jetzt der heftige Gegenwind für ein teureres Anwohnerparken. Die Leipziger CDU hat sich da schon festgelegt: Es brauche „keinen ideologischen Feldzug gegen das Auto“, noch hätten die Leipziger einen Bedarf für „Belehrungsversuche der sogenannten Umwelthilfe“, mein CDU-Kreischef Andreas Nowak. „Die Leipziger mit Auto sind genauso gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer und Bewohner der Stadt“, fügt der Verkehrsexperte seiner Partei im Landtag hinzu.

Es geht beim Anwohnerparken am Ende wohl tatsächlich wieder um die Gretchenfrage in Leipzig: Wem gehört die Straße? Mein Kollege Mathias Wöbking hat sich dazu in seinem Kommentar Gedanken gemacht.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Tödlicher Absturz in der Sächsischen Schweiz: Am Hohen Torstein gab es am Samstag ein Kletter-Drama: Ein 60-Jähriger verunglückte an dem 424 Meter hohen Felsen und stürzte über 50 Meter in die Tiefe. Was zu dem schrecklichen Vorfall bekannt ist und welche Kletter-Unfälle in den letzten Jahren im Elbsandsteingebirge für Aufsehen sorgten, Am Hohen Torstein gab es am Samstag ein Kletter-Drama: Ein 60-Jähriger verunglückte an dem 424 Meter hohen Felsen und stürzte über 50 Meter in die Tiefe. Was zu dem schrecklichen Vorfall bekannt ist und welche Kletter-Unfälle in den letzten Jahren im Elbsandsteingebirge für Aufsehen sorgten, lesen Sie hier

Schlager-Party mit dem Wendler abgesagt. Das war dem Veranstalter aus Sachsen dann doch zu heiß - nach Kritik von Fans und dem Rückzug anderer Künstler ist ein Schlager-Event mit Michael Wendler (51) auf Kreta abgesagt worden. Hintergrund sind Fake-News und Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit Corona, die der Wendler in der Pandemie-Zeit geteilt hatte. Das war dem Veranstalter aus Sachsen dann doch zu heiß - nach Kritik von Fans und dem Rückzug anderer Künstler ist ein Schlager-Event mit Michael Wendler (51) auf Kreta abgesagt worden. Hintergrund sind Fake-News und Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit Corona, die der Wendler in der Pandemie-Zeit geteilt hatte. Wie die Beteiligten nun reagieren - hier lesen Sie es nach

Skip-Bo, Schlafsack, Sternenzelt: In Pahna im Altenburger Land sind Dauercamper genauso zuhause wie Spontan-Urlauber im Iglu-Zelt. Der Naturcampingplatz ist längst mehr als ein Geheimtipp unter Campern. Vor zwei Jahren aber wütete ein Großbrand auf dem Fockendorfer Platz. Wie geht es den Zeltplatzfreunden heute? In Pahna im Altenburger Land sind Dauercamper genauso zuhause wie Spontan-Urlauber im Iglu-Zelt. Der Naturcampingplatz ist längst mehr als ein Geheimtipp unter Campern. Vor zwei Jahren aber wütete ein Großbrand auf dem Fockendorfer Platz. Wie geht es den Zeltplatzfreunden heute? LVZ-Reporter Leo Maxim Schauer war vor Ort und hat Sommerurlauber zwischen DDR-Nostalgie und moderner Campingkultur getroffen.

Projekt gegen Mobbing an Schulen: Noch ist eine Woche Zeit, bis die Sommerferien enden und der Unterricht in Sachsen wieder beginnt. Doch bereits jetzt machen sich Experten Gedanken, wie der zunehmenden Mobbing-Gefahr an Schulen begegnet werden kann. Ein Modellprojekt stellen am Montag das Landesschulamt und die Techniker Krankenkasse vor.

Konzert am Bachdenkmal: Sehnsucht und Trauer, Heiterkeit und Vergnügen – all das lässt sich in der Musik von Jonas Timm und seiner Band finden, die sich in einer ungewöhnlichen Besetzung auf ihrem Debütalbum „Morbu“ zusammengefunden hat. Am Montag tritt das Quintett bei den Konzerten am Bachdenkmal auf. Beginn um 19 Uhr, Eintritt frei.

