Ein gutes neues Jahr? Darauf kann sich Leipzig jetzt schon freuen

Es ist eine wiederkehrende Erkenntnis, dass es manchmal anders kommt als man sich wünscht. Aber auch an diesem Jahresende wollen wir unsere Vorfreude nicht bremsen – viele Dinge, auf die wir uns 2023 in Leipzig und Sachsen freuen können.

Leipzig. Es entstehen neue Arbeitsplätze, große Unternehmen siedeln sich an, das Deutschlandticket kommt, es gibt mehr Geld für Kinder und auch die Buchmesse soll nach Leipzig zurückkehren – die LVZ hat gute Gründe für Sie, warum 2023 für Sachsen und Leipzig ein gutes Jahr werden kann.

Der Marathon kehrt zurück

Nach sage und schreibe vier Jahren Pause ist es endlich wieder so weit: Startschuss für den Leipzig Marathon. Am 23. April geht es auf die 42,195 Kilometer durch die Stadt. Es ist die 45. Auflage des traditionsreichen Laufs. Titelverteidiger ist DHfK-Leichtathlet Nic Ihlow. Wer sich die Komplettdistanz nicht zutraut: Gelaufen werden können auch die Halbdistanz, zehn oder vier Kilometer. Auf die Jüngsten wartet das Kids Race.

Den letzten Leipzig Marathon gab es am 14. April 2019. Die Zeit des Wartens auf die Neuauflage hat 2023 ein Ende. © Quelle: André Kempner

Spitzenfußball aus und in Leipzig

Dass eine von Europas Top-Mannschaften 2023 in Leipzig gastiert, steht schon eine Weile fest. Am 22. Februar trifft RB im Achtelfinale der Champions League in der hiesigen Red Bull Arena auf Manchester City. Die Engländer haben keine so guten Erinnerungen an LE, verloren hier im Dezember 2021 ihr Gruppenspiel in der Königsklasse 1:2. Eine Wiederholung ist aus RB-Sicht höchst willkommen!

Zweikampf anno 2021: Leipzigs Dominik Szoboszlai (M.) und Manchesters Kevin De Bruyne kämpfen um den Ball. City-Coach Pep Guardiola schaut zu. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Ein Geschenk für alle Erstklässler

Der Doppelhaushalt 2023/24 ist vom Landtag beschlossen – und damit ist definitiv klar: Sächsische Erstklässlerinnen und Erstklässler werden 2023 zum ersten Mal besonders beglückt. Mit einem sogenannten Schultüten-Scheck. Der Freistaat Sachsen lässt für jede und jeden zum Schulstart 100 Euro springen, damit sie für den Unterricht ausgestattet werden können. Die eine oder andere Süßigkeit darf es sicherlich aber auch sein.

Jobs, Jobs, Jobs

Auf Sachsens Arbeitsmarkt sieht es so gut aus wie lange nicht – aus Sicht der Arbeitssuchenden. Für jeden Arbeitslosen gibt es heute – rein rechnerisch – fast einen Arbeitsplatz. Und die Firmen in Sachsen suchen intensiv nach neuen Kräften: Porsche in Leipzig baut aus, BMW ebenso, in Schkeuditz entstehen 500 neue Arbeitsplätze beim Luxus-Onlinemodehändler MyTheresa. Und weitere Investitionen, wie die des Chip-Produzenten Infineon in Dresden oder des Chemieriesen Dow Chemical in Böhlen stehen bevor. Damit wird für die Firmen die Suche nach neuen Arbeitskräften immer schwieriger. Gut dran ist, wer nicht nur gute Löhne zahlt, sondern seinen Beschäftigten Karrierechancen oder individuell anpassbare Arbeitszeitmodelle bieten kann.

Erstklässler warten mit Schultüten auf ihre Einschulung. Sachsen will 2023 jedem Erstklässler einen Schultüten-Scheck in Höhe von 100 Euro ausstellen. © Quelle: Peter Steffen/dpa

Elefanten-Kindergruppe im Zoo wächst

In der Kinderstube des Leipziger Zoos wird es allmählich eng: Nachdem die beiden Elefantenkühe Pantha und Thuza erst in diesem Jahr zwei gesunde Babys zur Welt gebracht haben, soll der Kinderreigen im Tempel Ganesha Mandir schon 2023 weiter gehen. Denn auch Kewa und Rani sind hochschwanger, sie erwarten bis Mitte des Jahres ebenfalls Nachwuchs. Vor zwei Jahren hatte der Zoo nach mehreren Misserfolgen bei der Geburtenplanung seine Elefantenherde komplett umgestellt. Die neue Großfamilie aus den Leipziger Dickhäutern Voi Nam, Rani, Kiran und Don Chung sowie der fünfköpfigen Herde um die Leitkuh Kewa aus dem Tierpark Berlin ist offenbar nicht nur sehr harmonisch, sondern auch besonders fruchtbar.

Zwei Elefanten-Babys, der kleine Bulle Akito (r.) und das noch namenlose Mädchen von Thuza wurden 2022 im Leipziger geboren. © Quelle: © Zoo Leipzig

Ideen für Haus, Garten und Freizeit

Die Haus-Garten-Freizeit, seit 1991 eine der größten und erfolgreichsten Publikumsmessen in Deutschland, stimmt ab 11. Februar wieder auf den bevorstehenden Frühling ein. Neun Tage lang finden Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände im Norden der Stadt jede Menge Inspiration für die eigenen vier Wände und den Garten, garantieren Köstlichkeiten aus nah und fern ungeahnten Genuss.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause lädt die Haus-Garten-Freizeit im Februar wieder aufs Messegelände. © Quelle: André Kempner

Die Musikwelt blickt wieder nach Leipzig

Nach den spektakulären Wagner-Festtagen 2022 steht nun das Mahler-Festival an, das vom 11. bis zum 29. Mai zehn europäische Weltklasseorchester ins Gewandhaus holt, um sich dort durch das sinfonische Gesamtwerk Gustav Mahlers zu musizieren. So empfängt das gastgebende Gewandhausorchester Kolleginnen und Kollegen aus Dresden und München, Amsterdam und Prag, Budapest und Birmingham.

Große Open Airs in Leipzig

Die Open-Air-Konzerte auf der Festwiese gehören jeden Sommer zu den größten Events in Leipzig. Da ist auch 2023 keine Ausnahme: Den Auftakt macht am 26. Mai, passend zum WGT, Depeche Mode mit bis zu 70 000 Besuchern. Dann herrscht ein Monat Pause, bevor es an vier Tagen in Folge ordentlich scheppert: Am 22. Juni legen die Broilers vor, am Tag darauf lässt es Deichkind krachen, am 24. Juni tritt Roland Kaiser auf und am 25. die Shanty-Rocker von Santiano.

Günstiger unterwegs im Nah- und Regionalverkehr

Das 9-Euro-Ticket kommt zwar nicht zurück, dafür gibt es jetzt aber eine Entscheidung für den Nachfolger. Das neue Deutschlandticket im Nah- und Regionalverkehr ist aktuell für den 1. April vorgesehen. Die ersten Eckpunkte stehen fest: Das 49-Euro-Ticket soll es digital und auch als Plastikkarte geben, es wird jeweils für einen Monat gültig und nur im monatlich kündbaren Abo erhältlich sein. Für den einen oder anderen eine günstige Alternative.

Mehr Geld für Kita-Kinder

Sachsen will im nächsten Jahr stärker in die Kitas investieren. So steigt beispielsweise die Kita-Pauschale, die der Freistaat an die Kommunen überweist, ab 1. Januar um 200 Euro pro Kind. Damit sollen die Kommunen in der Lage sein, Personal- und Sachkosten auszugleichen – und die Elternbeiträge so gut wie möglich stabil zu halten. Außerdem soll ab August 2023 eine Personalreserve aufgebaut werden, um endlich einen „ehrlichen“ Betreuungsschlüssel in den Kitas zu haben. Dafür sollen sukzessive 1000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden.

Das Ehrenamt ist etwas wert

Freiwilliges Engagement ist längst keine Selbstverständlichkeit – dabei ist das Ehrenamt eine tragende Säule der Gesellschaft. Der Freistaat honoriert diese Freizeitarbeit mit seinem bundesweit einmaligen Förderprogramm „Wir in Sachsen“ in den nächsten beiden Jahren mit insgesamt 22 Millionen Euro. Allein im Jahr 2022 wurden knapp 25 000 Ehrenamtliche in 5600 Projekten unterstützt. Für jeden ehrenamtlich Tätigen kann eine Aufwandsentschädigung von 35 Euro bis 45 Euro monatlich gezahlt werden, um zumindest die anfallenden Kosten abzufedern. Die Bürgerstiftung Dresden koordiniert die Anträge für ganz Sachsen.

Der Nahverkehr wird weiter elektrifiziert

2023 werden die LVB auch die Buslinien 60, 72 und 73 mit umweltfreundlichen E-Fahrzeugen bestücken. Dafür werden neue Busse angeschafft und Ladestationen an den Endpunkten entstehen. 2023 beginnt auch der Bau einer neuen Straßenbahn-Generation in der Leipziger Heiterblick GmbH. Sie ist mit 2,40 Meter 10 Zentimeter breiter als die bisherigen. Das erste Fahrzeug soll 2024 in Betrieb gehen.

Ein Gipfel für das Fahrrad

Leipzig wird nach München die zweite Stadt in Deutschland, die den „Weltfahrradgipfel“ ausrichteten wird. Vom 9. bis 12. Mai 2023 treffen sich dann beim Radverkehrskongress Velo-City mehr als 1000 Mobilitätsexperten und Repräsentanten aus über 60 Ländern in Leipzig. Velo-City ist seit 1980 das weltweit größte Branchentreffen, das dem Radverkehr und nachhaltiger Mobilität Rückenwind gibt. Den Zuschlag als Gastgeberstadt sieht Leipzig zugleich als Lohn für die Bemühungen, mehr Menschen aufs Fahrrad zu bewegen. So soll im kommenden Jahr beispielsweise auch ein Teil des nördlichen Innenstadtrings vorm Hauptbahnhof für den Fahrradverkehr reserviert werden.

Endlich wieder Buchmesse (hoffentlich)

Um ganz sicher zu gehen, findet sie erst Ende April statt im März statt: Vom 27. bis 30. April 2023 treffen sich auf der Leipziger Buchmesse wieder Aussteller, Verleger, Autorinnen und Autoren, Buchhändler und natürlich das Publikum. Das kann sich auch auf die Manga-Comic-Con und das Lesefest „Leipzig liest“ freuen. Nach drei Absagen in Folge soll beim Neustart der Festivalcharakter ausgebaut werden.

So sah es im März 2019 zum letzten Mai aus: gut besuchte Hallen und Gedränge auf den Gängen der Leipziger Buchmesse. Ende April ist es wieder © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Ein weiterer Dax-Konzern siedelt sich an

Startschuss für den nächsten Dax-Konzern, der sich nach BMW und Porsche in Leipzig ansiedelt: Im ersten Quartal nimmt die Beiersdorf AG die Kosmetikproduktion im Industriepark Seehausen auf, 200 Jobs sind damit zunächst verbunden. Von den Bändern in Leipzig sollen vor allem Nivea-Kosmetikprodukte wie Deos, Haarsprays und Rasierschäume für den europäischen Markt vom Band laufen.

Von LVZ