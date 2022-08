Ein halbes Jahr Krieg: Mehr als 9500 Menschen aus der Ukraine sind aktuell in Leipzig registriert, vor allem Mütter mit Kindern. Ukrainische Autos, ukrainische Gespräche auf der Straße gehören zum Alltag. Aus der großen Welle der Hilfsbereitschaft sind jetzt eher kleinere Aktionen geworden.

Leipzig. Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn sind aktuell mehr als 9500 Menschen aus der Ukraine in Leipzig registriert, vor allem Mütter mit Kindern. Ukrainische Autos auf den Straßen, ukrainische Sprachfetzen auf der Straße gehören inzwischen zum Alltag. Was ist bislang passiert und wie geht es weiter – ein Blick auf die Lage in Leipzig.

Bleiben oder zurückkehren? Die Pläne der Geflüchteten sind sehr unterschiedlich. Viele Frauen haben noch ihren Ehemann, die Eltern, Brüder oder Freunde in der Heimat – dann ist der Wunsch nach Rückkehr groß. Andere sehen keine Hoffnung, dort jemals wieder in Sicherheit leben zu können. Sie bauen sich ein Leben in Leipzig auf, haben einen Freundeskreis und eine Gemeinschaft gefunden. Viele Geflüchtete haben sich – zumindest nach dem ersten Schock – selbst engagiert und gegenseitig unterstützt. Manche sind in andere Städte weitergereist, manche in die Heimat zurückgekehrt, andere konnten eine eigene Wohnung beziehen. Aber der Wohnungsmarkt ist überlastet und die Wohnungssuche schwer, besonders wenn amtliche Vorgaben für den Empfang von Sozialhilfe beachtet werden müssen.