﻿Noch ein Jahr bis zur Fußball-EM: Wie fit ist der Spielort Leipzig?

Tickets, Fans, Bauarbeiten

In einem Jahr startet die Fußball-EM in Deutschland. Leipzig ist mit dem RB-Stadion einer von zehn Spielorten. Die Stadt hat noch zwölf Monate Zeit, um sich auf das Großevent vorzubereiten. Was kommt da auf Leipzig zu? Und wie gehen die Bauarbeiten voran?

