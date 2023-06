﻿Noch ein Jahr bis zur Fußball-EM: Wie fit ist der Spielort Leipzig?

Leipzig ist mit dem RB-Stadion einer von zehn Spielorten der EM 2024. Die Stadt hat noch zwölf Monate Zeit, um sich auf das Großevent vorzubereiten. Was kommt da auf Leipzig zu? Und wie gehen die Bauarbeiten voran?

Leipzig. In genau einem Jahr, am 14. Juni 2024, wird in München das Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2023 angepfiffen. Leipzig gehört als einzige ostdeutsche Stadt zu den zehn Spielorten. Was ist in der Stadt geplant? Wie ist die Sachsen-Metropole vorbereitet? Und ab wann bekommen Fans Tickets für Spiele? Ein Überblick.