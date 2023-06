﻿Noch ein Jahr bis zur Fußball-EM: Wie fit ist der Spielort Leipzig?

Leipzig. In genau einem Jahr, am 14. Juni 2024, wird in München das Eröffnungsspiel der Fußball-EM angepfiffen. Leipzig gehört als einzige ostdeutsche Stadt zu den zehn Spielorten. Was ist in der Stadt geplant? Wie ist die Sachsen-Metropole vorbereitet? Und ab wann bekommen Fans Tickets für Spiele? Ein Überblick.

Wie viele Spiele finden in Leipzig statt?

Im Leipzig Stadium (Red Bull Arena) finden sowohl drei Gruppenpartien (18. Juni, 21. Juni, 24. Juni) als auch ein Achtelfinale am 2. Juli 2024 statt. Welche Nationen schlussendlich in welcher Stadt und Gruppe spielen werden, wird am 2. Dezember in der Elbphilharmonie Hamburg entschieden. Dort findet die Gruppenauslosung statt.

Wird die DFB-Elf in Leipzig spielen?

Die DFB-Elf wird nicht in Leipzig auflaufen, das lässt sich schon jetzt aus der Gruppenkonstellation ableiten. Während Deutschland als Gastgeber in der Gruppe A gesetzt ist, werden in der Messestadt Partien der Gruppen B, D und F gespielt. Das Achtelfinale wird ebenfalls ohne Beteiligung eines Teams der Gruppe A ausgetragen.

Warum heißt die Red-Bull-Arena während der EURO Leipzig Stadium?

Die UEFA mietet das Stadion für die Dauer der EURO von Hausherr RB Leipzig. Da die UEFA vertraglich nicht an Red Bull gebunden ist, wird der Stadionname neutralisiert. Das ist auch bei anderen deutschen Spielstätten, wie etwa der Allianz Arena in München, der Fall.

Wie wird die Zuschauerkapazität laut UEFA-Regeln festgelegt?

Für die Austragung von EM-Partien konnten sich Stadien mit einer Netto-Sitzplatzkapazität vom mindestens 30.000 Plätzen bewerben. Netto-Sitzplatzkapazität meint die verfügbaren Plätze ausschließlich der Medieninfrastruktur sowie der Plätze, die wegen Sichtbehinderung nicht verkauft werden können). Die UEFA gibt die Kapazität des Leipzig Stadium aktuell mit 42.000 an. Wie viele Plätze es am Ende tatsächlich sein werden, steht aber noch nicht fest. Hintergrund ist, dass der europäische Fußballverband bisher nicht final entschieden hat, ob Stehplätze zugelassen sein werden oder nicht.

Wie kommen die Fans an Tickets für Leipzig?

Der Ticketkauf startet am 3. Oktober. Es sind mehrere Verkaufsphasen geplant. Die Karten gibt es allerdings nicht einfach zu kaufen. Zunächst gilt es, sich zu bewerben. Möglich ist das ausschließlich über die Webseite der UEFA. Ob es schließlich klappt mit dem Besuch von einem oder mehreren Partien entscheidet das Losverfahren. Für wie viele Tickets man sich gleichzeitig bewerben kann und vor allem was diese kosten, hat die UEFA bisher noch nicht mitgeteilt.

Wird es ein bestimmtes EM-Areal für die Fans in der City geben?

Laut Sportamtschefin Katja Büchel wird der Augustusplatz als „FanZone“ mit einer Veranstaltungsfläche für Public Viewing, Mitmachangebote und Sponsorenpräsentationen hergerichtet. Am Mittwoch wird dafür der Countdown vor dem Gewandhaus eingeleitet. Alle Leipzigerinnen und Leipziger sind von 11 bis 18 Uhr eingeladen, um sich beim Neun-Meter-Schießen zu testen und Punkte zu sammeln. Mit dabei sind zahlreiche Prominente wie Ex-RB-Kapitän Dominik Kaiser oder Torwart-Ikone Perry Bräutigam.

Wie können sich freiwillige Helfer und Helferinnen (Volunteers) für Leipzig bewerben?

Auf der DFB-Seite startet am Mittwoch (14. Juni) bis zum 14. Juli die offizielle Bewerbungsphase. Dann werden bis Dezember 2023 die Bewerbungsgespräche durchgeführt. Eine finale Zu- oder Absage erhalten die Bewerberinnen und Bewerber im März/April 2024. Für die Bewerbung gibt es nur wenige Beschränkungen. Einzig das Alter muss stimmen: Volunteers müssen zum 1. Mai 2024 die Volljährigkeit erreicht haben.

Welche Baumaßnahmen sind für die EURO in Leipzig nötig?

Schwerpunkt ist die Modernisierung der Straßenbahngleise auf der Leipziger Waldstraße und in der Gleisschleife Feuerbach-/Fregestraße im direkten Umfeld des Stadions (Zentrum Nordwest). Das Projekt der Stadt und der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) liege voll im Plan, so LVB-Sprecher Marc Backhaus. Der erste Teil der Bauarbeiten werde Anfang Juli abgeschlossen. „Die Straßenbahn kann ab 10. Juli die Haltestelle Feuerbachstraße und die Schleife wieder befahren“, kündigte Backhaus an. Insgesamt sollen die Baumaßnahmen mit dem Waldstraßenabschnitt Richtung Gohlis-Süd bis März 2024 gehen. Der zentrale Abschnitt am Stadion stünde damit im Juni zur EM 2024 wieder zur Verfügung. Weitere Bauten seien aus Sicht der Stadt nicht notwendig, so Sportamtschefin Katja Büchel.

Wie wird die An- und Abreise der Fans geregelt?

Die Leipziger Arena liegt als eine der wenigen EM-Stadien mitten in der Stadt und ist damit entweder per ÖPNV oder aus der City kommend per Fuß oder Fahrrad gut zu erreichen. Bei den WM-Spielen 2006 hatten das holländische Fans (Vorrunde) oder südamerikanische Fans (Achtelfinale Argentinien – Mexiko) bereits so genutzt. Die LVB will auf das Verkehrskonzept setzen, das auch bei RB-Spielen zum Einsatz kommt und Park- und Ride-Plätze (P+R) an der Leipziger Peripherie anbieten. Unumstritten ist das aber nicht, wie polizeiliche Maßnahmen gegen Falschparker rund um die RB-Arena immer wieder deutlich machen. Die Stadt verweist darauf, dass beim Mobilitätskonzept der Klimaschutz ein wesentlicher Faktor sein werde. „Die finale Fassung kann aber erst erstellt werden, wenn klar ist, welche Mannschaften in Leipzig spielen werden“, sagte Sportamtschefin Büchel. Das fertige Konzept werde im April 2024 vorliegen.

Wie wird ein Jahr vor dem EURO-Start in Leipzig geworben?

Die LVB und die L-Gruppe unterstützen die EM mit einer beklebten UEFA Straßenbahn, die am Mittwoch erstmals präsentiert wird. Sie soll auf allen Linien für die EURO 2024 werben.

