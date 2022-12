﻿Ein Jahr E-Roller in Leipzig: Warum die Verkehrswende auch hier auf sich warten lässt

Leipzig. Seit etwas mehr als einem Jahr ist auf Leipzigs Radwegen und Straßen ein neues Verkehrsmittel unterwegs: der E-Roller zum Mieten. Die Einführung der Leih-Fahrzeuge mit Elektro-Motor läuft in Leipzig als zweijähriges Pilotprojekt unter der Schirmherrschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Jetzt ist Halbzeit. Und die Zwischenbilanz fällt nur bedingt positiv aus.

"Wir sind mit dem aktuellen Geschäft in Leipzig überhaupt nicht zufrieden", lautet das ernüchternde Urteil von Patrick Grundmann, Sprecher des Unternehmens Tier. 240 E-Scooter haben die Berliner inzwischen in der Messestadt zum Ausleihen auf den Straßen geparkt, hinzu kommen noch etwa 200 weitere vom Konkurrenz-Anbieter Voi.

Unter den vorherrschenden Bedingungen sei es weder möglich, die Nachfrage zu bedienen, noch wirtschaftlich zu arbeiten, sagt Grundmann. Damit meint er vor allem das System mit festen Abstellflächen im Stadtgebiet. Das biete nicht ausreichend Flexibilität für die Nutzerinnen und Nutzer. „Wenn unsere Kunden nur von einer Tram-Haltestelle zur nächsten fahren können, weil es in der Nähe ihrer Wohnung keine Abstellfläche gibt, dann können unsere E-Scooter nicht ihren eigentlichen Zweck erfüllen“, argumentiert Grundmann.

Parksystem sieht fixe Zonen vor

Leipzig setzt im Gegensatz zu manch anderer Kommune von Anfang an auf ein System mit fixen Roller-Parkflächen; das heißt, die Scooter dürfen von den Nutzern ausschließlich an ausgewiesenen Plätzen aufgebockt werden. Von ihnen gebe es insgesamt 41 im Stadtgebiet, sagt Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe, unter deren Regie dieses Park-System steht. Einige private Anbieter stellten noch zusätzliche Abstell-Möglichkeiten bereit, etwa die Quarterback Immobilien Arena.

"Das reicht nicht aus, es gibt zu wenig Parkareale", findet Verleiher Grundmann. Die Nachfrage sei größer, als es das Angebot hergebe. Es mangele dem Leipziger Weg an Flexibilität Diese Diagnose ist nicht neu. Und es gibt Zahlen, die nahelegen, dass das Geschäft mit den E-Rollern in anderen Städten tatsächlich profitabler ist als in Leipzig. In Dortmund und Essen, in ihrer Größe mit Leipzig vergleichbar, sind laut Tier mehr als dreimal so viele Scooter im Angebot wie in der Messestadt. Diese seien auch gut ausgelastet. "Gemessen an seiner Größe werden unsere Fahrzeuge in Leipzig kaum wahrgenommen", lautet Grundmanns ernüchternde Erkenntnis.

Vandalismus-Fälle gibt es kaum

"Das neue Verkehrsmittel sollte sich in den Mobilitätsalltag der Menschen einordnen", findet derweil LVB-Sprecher Backhaus. "Das bedeutet auch, dass die E-Roller im Sinne aller nicht an jeder Ecke stehen können." Chaos und Vandalismus, die in anderen Städten im Zusammenhang mit Scootern stehen, wolle man unbedingt vermeiden. Klare Regeln seien daher notwendig. Das scheint sich auszuzahlen: "Das Level an Vandalismus an E-Rollern liegt unter dem, was wir in anderen Städten beobachten", berichtete Julian Pankratz von der Firma Voi. Laut der Polizei hat es im Jahr 2022 stadtweit lediglich drei Vandalismus-Vorfälle mit Leih-Scootern gegeben.

In Pendler-Zeiten läuft das Geschäft am besten

Politische Akteure priesen die E-Roller einst als klimafreundlich und flexibel. Sie sollten kurze Autofahrten ersetzen, den Stadtverkehr umweltfreundlicher machen, lautete die Hoffnung. Inzwischen wird am grünen Fußabdruck der Scooter gezweifelt. Eine Befragung im Auftrag von Tier soll ergeben haben, dass durchschnittlich nur etwa 17 Prozent der Nutzungen eine Fahrt mit dem Pkw tatsächlich ersetzen. Zudem verzeichnet das Unternehmen einen Anstieg der Ausleihen in den Morgenstunden, in der Mittagspause und am Abend zwischen 17 und 18 Uhr. "Das deutet auf eine verstärkte Nutzung der Roller durch Pendler hin", erläutert Tier-Sprecher Grundmann. Diese Vermutung wird vom Konkurrenten geteilt: 80 Prozent der Fahrten starteten und endeten im 200-Meter-Umkreis einer ÖPNV-Station, so Voi-Vertreter Pankratz. Dieser Wert sei im Vergleich zu anderen Städten recht hoch, hänge eben auch mit den fixen Abstellplätzen zusammen. Im Durchschnitt betrage eine Fahrtstrecke etwa 3,2 Kilometer.

Alkoholfahrten sind häufigste Unfallursache

Nicht zu empfehlen sei der Scooter – wie auch alle anderen Fahrzeuge – im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, betont Polizeisprecher Olaf Hoppe. „Es gelten dieselben Promille-Grenzwerte wie beim Autofahrenden.“ Die häufigste Ursache von Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit E-Scootern sei das Fahren unter Alkoholeinfluss.

Etwa 170.000 Nutzungen und 580.000 gefahrene Kilometer stehen in den Statistiken der LVB seit dem Projektstart im November 2021. "Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen", räumt Sprecher Backhaus von den Verkehrsbetrieben ein. 30 weitere Stellplätze seien geplant. Auch dies diene dem Ziel, "unsere Stadt lebens- und liebenswert zu halten".

