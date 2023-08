Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen - die AfD liegt weit vorn

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es klingt doch erstmal wie eine gute Nachricht: 65 Prozent der Wählerinnen und Wähler würden bei der nächsten Landtagswahl in Sachsen nicht die AfD wählen. Eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet wird. Es ist zwar eine Mehrheit, aber eine, die weiter schmilzt. Und so zeigt die LVZ-Umfrage ein Jahr vor der Landtagswahl das, was bei der Fahrt durch das Land und bei Diskussionen im Privaten und Öffentlichen seit Monaten zu spüren ist: Es rumort in Deutschland – und die AfD ist der Aufsteiger des deutschen Abstiegs.

Deutschlands Wirtschaft steht weltweit im Vergleich der Industrienationen am schlechtesten dar, die Energiewende kommt spät und holpert, die Inflation verschärft die gesellschaftlichen Ungleichheiten, die Bürokratie wird nicht ab-, sondern ausgebaut, die Infrastruktur auf Straße und Schiene ist marode – und nun sind wir nicht einmal im Sport mehr erfolgreich. Es ist keine Überraschung, dass viele Menschen mit staatlichem Handeln fremdeln. Die Entwicklung ist seit dem Jahr der großen Flüchtlingsbewegungen ab 2015 zu beobachten. Die nicht nachvollziehbaren Zickzack-Entscheidungen in der Corona-Zeit verstärkten den Eindruck und die handwerklichen Fehler der Bundesregierung im Angesicht großer Krisen machen auch kein gutes Bild. 54 Prozent der Befragten in der LVZ-Wahlumfrage formulieren klar, dass die Bundespolitik Einfluss auf ihre Wahlentscheidung hat. Bei einer Umfrage für den Deutschen Beamtenbund hielten jüngst nur noch 27 Prozent den Staat in der Lage, seine Aufgaben zu erledigen.

Die AfD adressiert die Unzufriedenheit und die Abstiegsangst vieler. Die Lösungen, die sie anzubieten hat, sind keine – und helfen vor allem denen nicht, die sich mit ihren Sorgen an sie wenden. Es ist Zeit denjenigen, die die AfD als „Alternative“ sehen, klar zu sagen, dass diese ­Partei eine Gefahr für die Demokratie ist – mag sie auch (noch) eine demokratisch gewählte Partei sein. Sie spaltet, radikalisiert und fördert Ressentiments. Nicht jeder AfD-Politiker, nicht jeder politische Antrag, nicht in jedem Kommunal- oder Landesparlament. Doch die Gesamtpartei mit einer klaren, immer radikaler werdenden Richtung.

In Sachsen läuft es nun nicht zum ersten Mal auf einen Zweikampf hinaus: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gegen die AfD. Die Kretschmer-Strategie: auf alle Themen aufspringen, bei denen gerade laute Debatten geführt werden (können), bei den Bürgern präsent sein und repetitiv Kritik am aktuellen Regierungshandeln äußern. Da erklärt er schonmal die Energiewende für gescheitert (was man durchaus als Status Quo konstatieren kann) – und vergisst dabei seine eigene Verantwortung: In Sachsen werden mehr Windräder ab- als aufgebaut. Auch das gehört zur politischen Ehrlichkeit – wenn man es anders machen will als die AfD. Die Umfrage zeigt, dass die Kretschmer-Strategie so nicht ausreicht.

Was überzeugt die Menschen davon, dass die AfD keine demokratische Alternative ist? Die inhaltlichen Schwächen der Partei offenlegen? Sie ignorieren? Die Erfahrung zeigt: Das alles hat wenig Erfolg, ein Verbotsverfahren würde die Problematik nicht lösen. Was aber helfen würde, wäre eine anpackende Politik in Bund, Land und Kommunen, die ehrlich und glaubwürdig ist, transparent und nachvoll­ziehbar. Eine Politik, die reale Ängste ernst nimmt, aber auch widerspricht und aufklärt. Die offenkundige Unlogiken und Unwuchten erkennt und bereinigt. Die Wahrheiten ausspricht, auch wenn sie nicht in einen vermeintlichen Zeitgeist passen. Die parteiübergreifend an der bestmöglichen Lösung arbeitet und aus unterschiedlichen Meinungen keine Handlungsunfähigkeit werden lässt.

Was wir brauchen: Ein neuer Ton des Miteinanders in der Politik und der Gesellschaft – und Medien, die nicht den Streit suchen, sondern die Lösung finden wollen. Es ist noch ein Jahr Zeit bis zur Landtagswahl, noch neun Monate bis zu den Kommunalwahlen und der Europawahl. Zeit, etwas zu ändern.

In Monte Carlo findet am Abend die Auslosung der Begegnungen in der Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison statt. © Quelle: Daniel Cole/AP/dpa

Lesen Sie dazu - die Ergebnisse der Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase.

Innenstadt-Verbot für Oldtimer? In Leipzig dürfen Oldtimer in die Umwelt-Zone fahren, auch wenn sie keine grüne Umwelt-Plakette haben. Die Deutsche Umwelthilfe fordert nun, diese Ausnahme aufzuheben. Leipziger Trabi-Liebhaber sind entsetzt. In Leipzig dürfen Oldtimer in die Umwelt-Zone fahren, auch wenn sie keine grüne Umwelt-Plakette haben. Die Deutsche Umwelthilfe fordert nun, diese Ausnahme aufzuheben. Leipziger Trabi-Liebhaber sind entsetzt. Lesen

Immobilienmarkt eingebrochen: Immer wieder waren Interessenten abgesprungen: Ein Anbieter hatte Anfang des Jahres Probleme, seine Reihenhäuser in Schkeuditz zu verkaufen. Ein halbes Jahr später sind zwar weiterhin nicht alle Häuser verkauft. Doch die Nachfrage nehme wieder zu. Immer wieder waren Interessenten abgesprungen: Ein Anbieter hatte Anfang des Jahres Probleme, seine Reihenhäuser in Schkeuditz zu verkaufen. Ein halbes Jahr später sind zwar weiterhin nicht alle Häuser verkauft. Doch die Nachfrage nehme wieder zu. Lesen

Leipzig-Premiere für den Film „Letzter Abend“: die Überraschung des Jahres und am Sonnabend in den Leipziger Passage Kinos zu sehen. Endlich eine richtige deutsche Komödie, für den Film „Letzter Abend“: die Überraschung des Jahres und am Sonnabend in den Leipziger Passage Kinos zu sehen. Endlich eine richtige deutsche Komödie, findet Filmexperte Norbert Wehrstedt.

„Tag der Sachsen“ in Aue-Schlema : Für das größte Volksfest im Freistaat haben sich etwa 280 Vereine angemeldet, „das wird ein großes Zeichen des Aufbruchs der Bürgergesellschaft nach den Jahren der Corona-Pandemie“, erklärte Landtagspräsident Matthias Rößler. Das Fest findet von Freitag bis Sonntag in Aue-Bad Schlema statt und wird erstmals seit 2019 wieder gefeiert.

Gedenkveranstaltung zum Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 84 Jahren: Die Stadt Leipzig erinnert am 84. Jahrestag nach Kriegsausbruch an die Opfer. 11 Uhr mit Oberbürgermeister Burkhard Jung auf dem Ostfriedhof, 17 Uhr bei einer Kundgebung des Leipziger Bündnisses gegen Krieg auf dem Augustusplatz und parallel der Leipziger Linken auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz.

