„Ein Licht im Advent“ – so können Sie spenden

„Ein Licht im Advent“ – LVZ-Aktion bittet um Spenden für die Tafeln

Die Tafeln helfen Menschen in sozialer Not. In Krisenzeiten wie diesen steigt der Bedarf – viele Tafeln in Sachsen und Thüringen brauchen jetzt selber Unterstützung. Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ will helfen – und bittet um Spenden von Leserinnen und Lesern.