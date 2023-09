Ein Riesen-Teleskop, Schüler ohne Lehrer und ein sehr spezieller Drogenprozess: Das war der Donnerstag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

nicht nur Eltern schulpflichtiger Kinder dürften über diese Neuigkeiten in Ungläubigkeit verfallen. Neueste Prognosen des Statistischen Landesamts Sachsen sagen für die nächsten Jahre steigende Schülerzahlen voraus. Demnach werden mindestens fünf Prozent mehr Kinder und Jugendliche als heute an sächsischen Schulen lernen werden. Das bedeutet: Es müssen kurzfristig viel mehr Lehrkräfte eingestellt werden. Angesichts des bereits heute gravierenden Lehrkräftemangels samt enormer Unterrichtsausfallstunden scheint dies ein mehr als schwieriges Vorhaben.

Aktuell beschäftigt der Freistaat mehr als 34.000 Pädagoginnen und Pädagogen, was laut Kultusminister Christian Piwarz (CDU) ein neuer Höchststand ist. Dennoch hat der Unterrichtsausfall im vergangenen Schuljahr ebenfalls einen Rekordwert erreicht. Zur Absicherung aller Stunden wären schon jetzt 1200 weitere Lehrkräfte notwendig.

Die sachsenweite Prognose zu den Schülerzahlen erwartet bereits in zwei Jahren einen Zuwachs von 20.000 bis 30.000 Schülerinnen und Schülern. Demnach kommen bis zum Schuljahr 2025/26 allein an den Grundschulen mindestens 2500 Kinder hinzu. An den Oberschulen werden es rund 4000 sein, an Gymnasien 10.000, an Gemeinschaftsschulen 1500 und an Berufsschulen 3000. Für Förderschulen werden 500 Kinder und Jugendliche weniger prognostiziert.





Gesamtzahl Schüler in den Kreisen © Quelle: Matthias Puppe

Selbst pessimistische Schätzungen gehen davon aus, dass die Schüler-Zahlen in Sachsen erst im Jahr 2031 wieder auf das aktuelle Niveau von gut 400.000 Schülerinnen und Schüler sinken werden.

Mein Kollege Andreas Debski hat sich die Schüler-Prognosen ganz genau angesehen, LVZ-Datenexperte Matthias Puppe hat die Zahlen für Sie als interaktive Grafiken aufbereitet. Lesen Sie hier ihren Artikel „Steigende Schülerzahlen: Das bedeuten die neuen Prognosen für Sachsen“

Mitarbeiter der mtex antenna technology GmbH montieren in Schkeuditz den Prototypen für eine 18 Meter große Parabolantenne als Bestandteil des künftig größten Radioteleskopes der Welt. © Quelle: Jan Woitas/dpa

„Neues Fenster zum Universum“ – Reflektor des weltweit größten Radioteleskops in Schkeuditz enthüllt. Der Hauptreflektor des künftig größten Radioteleskops der Welt kommt aus Schkeuditz – und wurde am Donnerstag enthüllt. Das Teleskop soll in den USA stehen – und einen „weiten Blick ins Universum“ ermöglichen. In Schkeuditz hofft man nun auf einen Auftrag in Milliardenhöhe. Mein Kollege Florian Reinke war bei der Enthüllung dabei.

Umzug scheitert an sächsischem Schulsystem: Oxford-Professor gibt Uni Leipzig einen Korb. Die Uni Leipzig wollte Oxford-Professor Thomas Krebs unbedingt nach Deutschland zurückholen. Doch nach einjährigen Verhandlungen scheiterte der Umzug mit seiner Familie am sächsischen Schulsystem. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Leipzig führt Deutschlandticket für Menschen mit wenig Einkommen ein. Für 29 statt 49 Euro sollen Leipzigerinnen und Leipziger mit sehr niedrigen Einkommen künftig bundesweit den Nahverkehr nutzen können. Die LVZ weiß, wer das ermäßigte Ticket bekommen und ab wann es gelten soll. Hier weiterlesen.

Zollbeamter über Drogenrazzia: „Wir waren ein bisschen geflasht". Im Colditz-Prozess hat heute einer der Ermittler ausgesagt, der im Haus von Andreas N. Crystal Meth und mehrere Waffen fand. Andreas N. und sein Bruder geben vor Gericht die willfährige Gehilfen ihres rigiden Vaters. Meine Kollegin Antonie Rietzschel war bei der Gerichtsverhandlung für Sie heute dabei.

Beginn Erlebnismesse „modell-hobby-spiel" mit Verleihung des Spielegrafikpreises „Graf Ludo". Mehr als 400 Aussteller bieten Neuheiten, Klassiker und Aktionen im Bereich Modellbau, Spiel, Kreative, Technik und Sport auf der Neuen Messe in Leipzig an. Erstmals findet ein internationaler Messecup für Elektro-Minicars statt. (Halle 3, Stand D18/E19). Erste Einblicke gab es bereits heute beim Presserundgang.

Jubiläumskonzert III: Kantaten September 1723 im Rahmen des Festjahres „Bach300″: 20 Uhr in der Thomaskirche Leipizg. Im Rahmen des Konzertes will Virologe Christian Drosten über sein Verhältnis zu Bachs Musik sprechen.

Heimauftakt für RB Leipzigs Frauen: Lange mussten die Fans der RB-Frauen auf diesen Moment warten. Am Freitagabend geben die Leipzigerinnen ihr Heimdebüt in der Bundesliga. Um 18.30 Uhr ist Anpfiff für die Partie gegen die SGS Essen. Alle wichtigen Infos rund um den Stadionbesuch erfahren Sie hier.





