﻿Ein Stück DDR-Ingenieurskunst auf dem Leuschner-Platz – mit einem traurigen Hintergrund

Leipzig. Am 5. September eröffnet auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz nicht nur eine Wanderausstellung zum Leipziger Freiheits-und Einheitsdenkmal – es wird gleichzeitig ein Stück DDR-Ingenieurskunst begehbar: Eine kleine, ausklappbare, silbern schimmernde Halle. Eine Art Tiny House der DDR. Was verbirgt sich dahinter?

Erfunden wurde die Raumerweiterungshalle (REH) Ende der Fünfzigerjahre von dem Uckermärker Helmut Both. Sein Sohn Klaus Both perfektionierte das erste Modell 1966 und ließ die REH in Serie produzieren: Als „Variant“ wurde sie bis zum Mauerfall an die 3500-mal gebaut. Als Postamt, Ferienhaus, Konsum oder gar als Kirche kam sie in der gesamten DDR zum Einsatz.

Es begann mit aufklappbarem Trinkbecher

So geht die offizielle Geschichte. Man würde Klaus Both gern fragen, warum es die REH nicht in die Gegenwart schaffte. Seine letzte Spur verliert sich beim „Verein zur Dokumentation der DDR-Alltagskultur“, in dem er aktiv gewesen sein soll. Anruf bei Wolfgang Wick, Vereinsvorsitzender aus Königs Wusterhausen. Spricht man Wick auf die REH an, gerät er ins Schwärmen.

„Klaus Boths Vater fiel der aufklappbare Ferienlager-Trinkbecher seines Sohns in die Hände“, sagt Wick. „Er schnitt ihn der Länge nach auf, fertig war die Idee der REH.“ Doch nachdem sein Sohn übernahm, dauerte es nicht lange, bis die DDR-Staatsführung viele Betriebe enteignete. Die damalige VEB Metallbau Boizenburg bekam einen neuen Chef vorgesetzt. „Der verstand nichts davon“, sagt Wick.

Nach der Wiedervereinigung bekam Both sein Unternehmen zurück, erzählt Wick. Er wollte wieder produzieren – bis er eines Morgens vor den niedergebrannten Resten seiner Fabrik stand. „Das war das Ende“, sagt Wick, der seither immer, wenn er durch Deutschland reiste und irgendwo eine REH entdeckte, diese an seinen alten Freund Klaus Both meldete.

Zwei Studenten aus Connewitz riefen Erfinder an

Und heute? Both, sagt Wick, ist seit drei Jahren tot. Mit Anfang 80 sei er krank geworden, dann ging es ganz schnell. Die Idee starb mit ihm: Heute gibt es nur noch etwa 20 Exemplare, schätzt Wolfgang Wick. Eines davon soll in das Kalifornische „Wende-Museum“ verfrachtet werden. Die Pläne liegen gut verstaut in einem Museum in Berlin-Kreuzberg.

Und Wick erinnert sich an noch etwas: Zwei Studenten aus Connewitz, die Both anriefen. „Sie hatten eine REH gekauft und wollten wissen, wie man die aufbaut“, sagt er. Der 71-Jährige lacht. Both habe es ihnen erklärt. Nun haben sie ihr Modell, Baujahr 1975, aus einem Lager in Knautkleeberg für die Ausstellung auf dem Leuschnerplatz ausgemottet.

