﻿Ein Überblick in Bildern: Leipzigs schönste Uhren drehen ihre Zeiger eine Stunde zurück

Leipzig. Sie sorgen für ein angenehmes Ambiente im Stadtbild, gucken sich im Alltag im Zeitalter der Smart-Watches aber oft weg: Leipzig hat viele historische Uhren, die von der ungeliebten Umstellung auf die Winterzeit in der Nacht von Samstag zum Sonntag ebenfalls betroffen sind.

Ein Blickfang und wohl auch die schönste Uhr ist die auf dem Turm des Alten Rathauses mit ihrem kunstvoll bemalten Zifferblatt und den großen vergoldeten Zeigern. Die verschiedenen Zeitmesser am Turm des Renaissance-Baus sind wohl so oft fotografiert worden, dass man sie schon an den Zeigern erkennt. Bei der Sanierung des Altes Rathauses und des Turmes wurde das mechanische Uhrwerk repariert. So mussten beispielsweise die Kugeln der Mondphasen überarbeitet werden.

Die Uhr wird von der Leipziger Firma Zachariä – das ist Deutschlands älteste noch bestehende Turmuhrenfabrik – betreut, die diese auch gebaut hat. Christian Friedrich Zachariä, der sein Geschäft am Markt hatte, wurde um 1840 Ratsuhrmacher der Stadt Leipzig. Sein Sohn Bernhard begann ab 1864 Turmuhren zu bauen. An den Zeigern drehen braucht am Wochenende niemand. „Wo wir Funk- als Hauptuhren eingebaut haben, erfolgt die Umstellung automatisch. Es gibt lediglich noch einige Schulen in Leipzig, deren Turmuhren wir per Hand umstellen müssen“, erzählt Johannes Pessort, der Geschäftsführer der Bernhard Zachariä GmbH.

Die Glockenmänner mit der Uhr am Krochhochhaus am Augustusplatz. © Quelle: André Kempner

Am bekanntesten dürfte die Uhr mit den Glockenmännern am Krochhochhaus auf dem Augustusplatz sein. Architekt German Bestelmeyer zitierte hier beim ersten Leipziger Hochhaus im Jahre 1928 den Uhrturm vom Markusplatz in Venedig. Die beiden 3,30 Meter hohen Glockenmänner sowie das Schlagwerk mit den drei Glocken sind längst zum Wahrzeichen Leipzigs geworden. Per Funksignal ist es möglich, dass die Glockenmänner bei der Zeitumstellung ebenfalls eine Stunde früher oder später agieren. Gegenüber tickt die Uhr an der ehemaligen Hauptpost, die bei der Sanierung des Gebäude ebenfalls restauriert wurde.

Die historische Uhr am Neuen Rathaus. © Quelle: André Kempner

Die historische Uhr am Portikus des Bayerischen Bahnhofs. © Quelle: André Kempner

Die wiederhergestellte Uhr an der Alten Hauptpost. © Quelle: André Kempner

Die Turmuhr an der Peterskirche. © Quelle: André Kempner

Die Uhr am Neuen Rathaus funktioniert ebenfalls „fremdbestimmt“, jene am Portikus des Bayerischen Bahnhofs tickt digital, auch die Zeiger an der Uhr an der Peterskirche muss niemand mehr per Hand bewegen. Die Chronometer empfangen das Signal von den bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig tickenden Atomuhren, die wiederum mit dem Sender in Mainflingen verbunden sind. Der jagt jene „Sekundenmarken“ in den Äther, die heimische Funkwecker wieder in Zeit und Datum übersetzen.

