Blick in Leipzigs Weihnachtsstuben - so war der erste Feiertag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie Ihren Weihnachtsbaum mit Lametta geschmückt? Brennen echte Kerzen oder Lichterketten an den Zweigen? Egal ob Nordmanntanne, Blaufichte oder Nobilis: Der Christbaum gehört für viele Leipzigerinnen und Leipziger zum Fest dazu. Unter dichten Nadeln werden kleine und große Geschenke platziert, geht manche Kugel zu Bruch und der ein oder andere Wunsch in Erfüllung.

Viele unserer Leserinnen und Leser gewähren uns heute Einblicke in ihre geschmückten Wohnzimmer. Bei Silke Lottner hängen beispielsweise Flamingos an den Ästen. Peggy Steinbach hat ihren Baum an die Wand genagelt. Und auch ein Baum aus Büchern hat uns erreicht. Von den vielen Fotos zeigen wir heute auf LVZ.de die schönsten. Klicken Sie sich hier durch unsere Bildergalerie. Wenn Sie uns auch noch ein Foto Ihres Weihnachtsbaums zur Veröffentlichung schicken möchten, können Sie es hier hochladen.

Festlich geschmückt: LVZ-Leserinnen und -Leser zeigen Ihre Weihnachtsbäume. © Quelle: LVZ-Leserfotos

Viele schmücken ihren Baum inzwischen bereits Tage oder Wochen vor Heiligabend, um festlichen Glanz in die Stube oder sich und die Liebsten in weihnachtliche Stimmung zu bringen. Doch für den 32-jährigen Julien ist der gestrige Tag (fast) wie jeder andere gewesen. Der wohnungslose Leipziger, den wir bereits seit Monaten begleiten, stand am Hauptbahnhof, weit entfernt von Liedersingen, heimeliger Familienstimmung und geschmücktem Tannenbaum. Mein Kollege Mark Daniel hat ihn und seine Freundin getroffen. Zwischen Spenden, Stollen und Sterni-Bier: Lesen Sie hier, wie die beiden den Heiligabend verbracht haben.

Bild des Tages

Weihnachtsschlitten auf vier Rädern: In einem mit Lichterketten dekorierten Auto fährt ein Weihnachtsmann durch Leipzig, auf dem Weg zur nächsten Bescherung. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Zitat des Tages

Es war einmal ein Beutel, er ist hier, er ist leer, und Sie können ihn füllen. Etwas glitzert jetzt. Das ist heute so. Heike Geißler Auszug aus ihrer Weihnachtsgeschichte „Wunder, Wunder, nicht nur heute“

Hier können Sie die gesamte Weihnachtsgeschichte der Leipziger Autorin lesen.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Weihnachtsgottesdienste: In den Leipziger Kirchen gibt es auch am zweiten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Messen und Veranstaltungen. So stehen in der Thomaskirche und im Paulinum Festgottesdienste mit der Kantate 2 aus dem Weihnachtsoratorium auf dem Programm. In der Nikolaikirche predigt Superintendent Sebastian Feydt, es spielt das Ensemble fedecanto. In den Leipziger Kirchen gibt es auch am zweiten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Messen und Veranstaltungen. So stehen in der Thomaskirche und im Paulinum Festgottesdienste mit der Kantate 2 aus dem Weihnachtsoratorium auf dem Programm. In der Nikolaikirche predigt Superintendent Sebastian Feydt, es spielt das Ensemble fedecanto. Hier finden Sie alle Gottesdienste im Überblick.

Ausflugs-Tipp: Der Weihnachtsmarkt in Leipzig ist beendet , in Halle dagegen geht es weiter. Dort öffnet am zweiten Weihnachtsfeiertag um 12 Uhr der Wintermarkt. Bis zum 8. Januar 2023 gehen auf der Ostseite des Marktplatzes über 30 Händler in die Verlängerung. Geöffnet ist bis zum 8. Januar 2023.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und schöne Feiertage!

Herzlichst, Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion