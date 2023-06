Nach Juwelier-Einbruch: Vögele-Filialleitung ist „geschockt und traurig“

Leipzig. Auch Tage nach dem Einbruch in das Juweliergeschäft Vögele im Paunsdorf Center (P. C.) ist die Stimmung vor Ort noch gedrückt. „Wir sind geschockt und traurig“, sagt Antje Kurth von der Filialleitung am Mittwoch gegenüber der LVZ. „Ich arbeite schon viele Jahre hier und so etwas ist uns noch nie passiert. Das tut schon weh.“

Besonders schmerzlich sei der Verlust auch deswegen, weil sie jedes der Schmuckstücke ganz genau kenne. Man arbeite schließlich schon seit Jahren mit ihnen. „Die Einbrecher haben nur die teuersten Schmuckstücke angesteuert und die günstigeren liegen lassen“, beschreibt Kurth. „Von zwei Uhrenmarken haben sie alle Modelle geklaut und dazu noch hochwertigen Diamantschmuck und Colliers.“

In der Nacht zu Montag waren Unbekannte über das Dach des P. C. in das Juweliergeschäft eingedrungen und hatten dort Schmuckstücke und Uhren gestohlen. Die genaue Stehlsumme wird gerade noch ermittelt, so die Polizei. Nach ihrer Einschätzung wird sie jedoch in niedriger sechsstelliger Höhe liegen. „Dass Waren im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen wurden, da sind wir uns sicher“, sagt Kurth. Derzeit ist die Vögele-Filiale im Erdgeschoss des Paunsdorf Centers geschlossen. „Wir müssen jetzt schauen, wie und wann es weitergeht“, so Kurth.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nach Angaben der Polizei hatten sich die Täterinnen und Täter über das Dach des Einkaufszentrums zunächst Zutritt zu einer Zwischendecke verschafft. Von dort aus kamen sie dann offenbar ins Geschäft. Der Sachschaden durch den Einbruch beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Leere Schaufenster nach dem Raub bei Juwelier Vögele im Paunsdorf Center. © Quelle: Wolfgang Sens

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen: Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern hat, kann sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 melden.

