﻿Nach Einbruchserie in Leipzig-West und Leipzig-Nord: 22-Jähriger in Haft

Die Polizei Leipzig vermeldet einen Ermittlungserfolg. Nach einer Einbruchserie konnte ein Verdächtiger überführt werden. Der Beschuldigte sitzt nun in Haft.

Leipzig. In den vergangenen zwei Monaten häuften sich Angriffe auf Einfamilienhäuser im Bereich Leipzig-West und Leipzig-Nord. Gleichzeitig war eine Zunahme an Einbrüchen in Gaststätten und Geschäfte, mit teilweise erheblichen Sach- bzw. Diebstahlsschäden zu verzeichnen. Diesbezüglich gelang den Ermittlungsbehörden nun ein Erfolg, wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mitteilt.