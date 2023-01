Zwischen dem 27.1. und dem 30.1. sind mehrere Täter in verschiedenen Bürogebäude in Leipzig eingebrochen. Die Polizei ermittelt und geht nach aktuellen Stand nicht von einem Zusammenhang aus.

Im Zentrum und Alt-Lindenau: Mehrere Einbrüche in Bürogebäude in Leipzig

Leipzig. Zwischen Freitag und Montag sind bislang unbekannte Täter in verschiedene Bürogebäude in Leipzig eingebrochen. Wie die Polizei Leipzig mitteilt, sind jedes Mal Gegenstände entwendet worden. Von einem Zusammenhang zwischen den einzelnen Einbrüchen gehen die Beamtinnen und Beamten nach aktuellen Stand der Ermittlungen nicht aus, wie die Behörde auf Anfrage der LVZ mitteilte.

Fall 1: Altlindenau

In der Lützner Straße im Leipziger Stadtteil Altlindenau haben mehrere Unbekannte ein Fenster eines Bürogebäudes aufgehebelt und sind in das Gebäude eingedrungen. Nach Angaben der Polizei durchwühlten die Personen mehrere Büros und entwendeten Bargeld, Computertechnik und weitere elektrische Geräte. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Fall 2: Zentrum-Ost

Nach dem Einbruch in ein Büro in der Lagerhofstraße verdächtigt die Polizei aktuell eine Person. Der Unbekannte hat eine Tür aufgebrochen und sich dadurch Zugang zu dem Büro verschafft. Im Anschluss hat die Person mehrere Einrichtungsgegenstände gestohlen und eine angrenzende Lagerhalle aufgebrochen. Die Polizei schätzt den Wert der gestohlenen Gegenstände im oberen, dreistelligen Bereich, der Sachschaden kann nach aktuellem Stand noch nicht beziffert werden.

Fall 3: Zentrum

Mehrere Unbekannte sind durch ein aufgehebeltes Fenster in einen Bürokomplet am Dittrichring eingebrochen. Sie haben das Gebäude durchsucht und im Anschluss Kommunikationselektronik im Wert einer unteren, fünfstelligen Summe gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 4.000 Euro. In diesem Fall ermitteln die Beamten wegen besonders schwerem Falls des Diebstahls.