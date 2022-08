Mehrere Einbrecher trieben in den vergangenen Tagen in Leipzig ihr Unwesen. Zwischen Dienstag und Donnerstag meldet die Polizei drei Fälle von schweren Diebstählen.

Mehrere Unbekannte trieben in den vergangenen Tagen in Leipzig ihr Unwesen und brachen in verschiedene Objekte in Leipzig ein.

Einbrüche in Leipzig: Diebe brechen in Bar, Büro und Lagerraum ein

Leipzig. In Leipzig sind in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs gewesen: Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen verschafften sich die Unbekannten Zugang zu drei verschiedenen Objekten in Reudnitz-Thonberg und Lößnig sowie in Taucha.

Diebe brechen in Reudnitzer Bar ein

Nach Informationen der Polizei ereignete sich am Mittwochmorgen ein Einbruch in einer Bar in Reudnitz-Thonberg. Gegen 5.30 Uhr sollen Unbekannte sich „auf nicht bekannte Art und Weise“ unbefugt Zutritt zu dem Lokal verschafft haben, heißt es seitens der Polizeidirektion Leipzig. Dort entnahmen sie neben Verkaufswaren und Bargeld auch eine Kamera.

Tresor in einem Lößniger Büro aufgebrochen

Derweil brachen Unbekannte im Leipziger Süden zwischen 15.45 Uhr am Dienstagnachmittag und 6.40 Uhr am Mittwochmorgen in ein Mehrfamilienhaus im Nibelungenring in Lößnig ein. Im Keller des Hauses befindet sich ein Büro, dessen Zugangstür die Tatverdächtigen aushebelten und sich auf diese Weise Zugang verschafften. Sie sollen Schränke und Schubladen durchsucht, einen Tresor aufgebrochen und Werkzeug und technische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro entnommen haben, meldet die Polizei. Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt.

Werkzeugmaschinen in Taucha gestohlen

Auch in Taucha wurden in der Nacht zum Donnerstag Werkzeuge entwendet. Zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 7.10 Uhr am Donnerstagmorgen sollen Unbekannte aus einem Lagerraum auf einer Baustelle mehrere Werkzeugkoffer gestohlen haben.

Polizei ermittelt

Bei den Einbrüchen in Reudnitz-Thonberg und Lößnig entstand nach Angaben der Polizei je ein Stehlschaden im oberen dreistelligen Bereich, der Wert der in Taucha entwendeten Werkzeugmaschinen liege im unteren vierstelligen Bereich. In allen drei Fällen wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

