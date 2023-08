Drei Einbrüche in Leipziger Lokale innerhalb einer Nacht

Leipzig. In der Nacht zu Donnerstag hat es im Leipziger Norden gleich mehrere Einbrüche in verschiedene Gastronomien gegeben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Unbekannte verschafften sich mutmaßlich im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Zugang zu zwei Lokalen in der Landsberger Straße und einem weiteren in der Coppistraße. Es wurden immer Bargeld und weitere Gegenstände entwendet. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Einbrüche in Gohlis-Mitte, einer in Möckern

In der Coppistraße (Gohlis-Mitte) hebelten die Diebe ein Fenster auf und stahlen eine Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Laut Polizei könnte der Tatzeitpunkt zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 13 Uhr am Donnerstag liegen.

In der Landsberger Straße (Gohlis-Mitte) gelangten die Täter über den Zugang eines Mehrfamilienhauses in ein Restaurant. Das könnte den offiziellen Informationen zufolge zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag passiert sein. Es wurde ein Safe gestohlen, in dem sich Bargeld und weitere Gegenstände befanden, sowie eine Flasche Whiskey. Die Polizei schätzt den Stehlschaden auf einen oberen dreistelligen Betrag. Der Sachschaden liegt demzufolge bei circa 3000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls

Nochmal Landsberger Straße, etwas weiter nördlich (Möckern): Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag hebelten Unbekannte das Fenster zu einem Restaurant auf. Dort entkamen die Täter mit zwei Kellnergeldbörsen inklusive Bargeld und Spirituosen. Außerdem brachen sie offenbar einen Zigarettenautomaten auf und entnahmen daraus eine Geldkassette mit Bargeld. Ersten Schätzungen zufolge entstand dabei ein Stehlschaden im unteren vierstelligen Bereich, außerdem ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

LVZ