﻿Antragsstau bei Einbürgerung: Betroffene mahnen mit offenem Brief an die Stadtverwaltung Leipzig

Zu viele Anträge, zu wenig Personal – so lautet die Begründung für den inzwischen enormen Antragsstau in Leipzigs Ausländerbehörde. Betroffene wenden sich nun mit einem offenen Brief an die Kommune.

Leipzig. Wer in Leipzig einen Antrag auf Einbürgerung stellt, muss außergewöhnlich lange Wartezeiten bis zur Bearbeitung in Kauf nehmen. Aktuell dauert es bis zu drei Jahre, ehe überhaupt der erste Beratungstermin in der Einwanderungsbehörde wahrgenommen werden kann – weil mehr als 7500 Interessierte noch gänzlich unbearbeitet auf einer Liste warten. Gut 200 Betroffene und Unterstützer rufen die Stadt Leipzig nun mit einem offenen Brief zum Handeln auf.

„Wir leben hier in Leipzig seit langer Zeit, gehen arbeiten, studieren, gestalten unseren Alltag und unser Leben wie jeder andere auch. Wir fühlen uns als Teil der Stadtgesellschaft, wir sind voll integriert“, heißt es in dem Schreiben, das der LVZ vorliegt.

Viele sehen die Einbürgerung als folgerichtigen Schritt – nicht nur um vollwertiger Teil der Gesellschaft mit Rechten und Pflichten zu werden, sondern weil nach acht Jahren im Land, eigenständigem Lebensunterhalt und guter Sprachkenntnisse eben auch alles Recht dazu besteht.

Angst vor Abschiebung und fehlende Reisefreiheit

Aus Sicht vieler Betroffener verleiht ein deutscher Pass zudem Gewissheit: "Die Einbürgerung gibt uns auch Sicherheit, die wir mit einem anderen Aufenthaltsstatus nie fühlen werden. Das haben auch in diesem Jahr Beispiele wie das von Pham Phi Son aus Chemnitz gezeigt. Ihm droht abgeschoben zu werden, nachdem er über 30 Jahre in Deutschland gelebt hat. Mit dem deutschen Pass erlangen wir außerdem Reisefreiheit, die es uns ermöglicht, Familienangehörige im Exil zu treffen und zu besuchen. Viele von uns haben ihre Schwestern, Brüder und Eltern seit sieben oder acht Jahren nicht gesehen", heißt es weiter.

Das Verfahren in Leipzig auf dem Weg zur Staatsbürgerschaft empfinden die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner jedoch als höchst problematisch. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern bestehe die sächsische Rechtslage auf einem persönlichen Beratungstermin, ehe überhaupt ein Antrag gestellt werden kann. Aufgrund der schwierigen Personalsituation in der Leipziger Behörde entstünden so noch längere Wartezeiten als ohnehin schon.

„Sämtliche Anfragen, ob telefonisch, per Email oder postalisch werden ignoriert, Antworten bleiben aus oder bestehen aus automatisch versendeten Floskeln wie: Bitte sehen Sie von weiteren Anfragen zum Bearbeitungsstatus ab“, heißt es weiter im offenen Brief.

Mehr Personal werde die Probleme nicht lösen – Digitalisierung unbedingt notwendig

Einfach mehr Personal in der Behörde, wie es nun unter anderem in den Haushaltsverhandlungen im Stadtrat diskutiert wird, sei nicht Lösung des Problems, mahnen die Betroffenen. Sie hoffen vor allem auch auf mehr Digitalisierung der Anmeldungsprozesse und mehr Know-How von bereits eingearbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderer Ausländerbehörden – die Anträge schneller bearbeiten können, als das bisher der Fall ist.

„Selbst wenn 20 neue Mitarbeiter eingestellt werden würden, wird die Dauer des Einbürgerungsprozesses nicht sofort verkürzt, denn die Mitarbeiter müssen eingearbeitet werden und eine Routine entwickeln.“

In Sachsens größter Kommune Leipzig werden gut 40 Prozent der jährlich im Freistaat gestellten Einbürgerungsanträge bearbeitet. Laut Stadtverwaltung reiche die Personaldecke nicht aus, um die Menge der Anträge zu bewältigen. Im bundesdeutschen Vergleich ist die Lage in Sachsen insgesamt aber noch ziemlich überschaubar. Von den im vergangenen Jahr 131.000 deutschlandweit bearbeiteten Anträgen schulterte Sachsen lediglich 1,4 Prozent (knapp 2000). Im ähnlich dicht besiedelten Rheinland-Pfalz waren es dagegen dreimal mehr Einbürgerungen pro Jahr als in Sachsen.