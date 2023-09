Eine City ohne Autos: Das Hannover-Modell für Leipzig?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

ich muss heute zunächst mit einer Offenlegung beginnen: Ich bin eine Hannoveranerin - eine, die jetzt sehr gerne in Leipzig lebt. Die zwei Städte sind absolut unterschiedlich und doch in einigen Punkten vergleichbar. Und vor allem haben sie eine große Debatte gemein: Wie sieht in der Innenstadt der Verkehr der Zukunft aus? Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) verkündete vor ein paar Monaten er wolle in den kommenden Jahren die Stadt vom „Diktat des Autos“ befreien - konkret etwas passiert ist jedoch noch nicht. Hannovers OBM Belit Onay (Grüne) wird wiederum ganz konkret und hat nun einen Plan vorgelegt, der keine Autos mehr im Innenstadtring vorsieht. Natürlich ist die Innenstadt in Hannover eine andere: Dort kann noch auf viel mehr Straßen innerhalb des City-Rings mit dem Auto gefahren werden, da ist Leipzig in der Tat schon weiter. Schauen Sie jedoch hier einmal auf die Schillerstraße: Was könnte man nicht alles auf der Straße machen, wenn es keine Autos mehr gäbe?

Die Schillerstraße ist nur noch eine der wenigen Straßen, auf welchen der private KFZ-Verkehr, innerhalb des Rings, möglich ist. © Quelle: Schache

Die Pläne in Hannover sind in der Konsequenz bundesweit besonders, daher haben wir es zum Anlass genommen, auch in der Leipziger Stadtpolitik nachzufragen: Wie geht Leipzig einen Schritt weiter? Und kann Leipzig von Hannover lernen? Die Meinungen gehen - oh Wunder - auseinander. Andreas Tappert hat das zusammengetragen und Josua Gerner hat sich auf der Straße umgehört, wie die Leipzigerinnen und Leipziger das Modell finden. Unser Kommentator Thomas Lieb wiederum kommentiert, dass die Leipziger Stadtverwaltung gute Ideen lieber zum Anlass nehmen sollte, selbst konkreter zu werden - und nicht in Lethargie zu verharren.

Am Freitag bestätigte der DFB offiziell, was seit Dienstag klar war: Julian Nagelsmann, der ehemalige Trainer von RB Leipzig, ist neuer Bundestrainer. Der 36-Jährige wird die deutsche Nationalmannschaft zur EM 2024 im eigenen Land führen. „Wenn wir im Sommer nach einer erfolgreichen Heim-EM da sitzen, steht auch nichts im Wege, dass wir über eine weitere Zusammenarbeit sprechen können", sagte er bei der offiziellen Vorstellung. © Quelle: Jörg Halisch/dpa

Warum LVZ-Reporter Guido Schäfer, der Nagelsmann lange kennt, den Trainer für die richtige Wahl hält, lesen Sie hier im Kommentar. Wie arbeitet und wie tickt der ehemalige Leipzig-Coach? Auch das hat Schäfer noch einmal für die aufgeschrieben.

Café Waldi öffnet im Oktober wieder : Immer wieder kursierte die Nachricht von der Rückkehr des lange geschlossenen Café Waldi durch Leipzig. : Immer wieder kursierte die Nachricht von der Rückkehr des lange geschlossenen Café Waldi durch Leipzig. Jetzt wird es konkret: Im Oktober soll Eröffnung gefeiert werden. Kuchen wird schon verkauft.

Stadt verbietet Veranstaltungen im Westbahnhof in Plagwitz: Eine Anordnung der Stadt Leipzig hat die Nutzung des ehemaligen Bahn-Gebäudes für Konzerte, Theater und Co. untersagt, weil eine erforderliche Genehmigung fehle. Eine Anordnung der Stadt Leipzig hat die Nutzung des ehemaligen Bahn-Gebäudes für Konzerte, Theater und Co. untersagt, weil eine erforderliche Genehmigung fehle. Der Betreiber betrachtet das Vorgehen als Willkür.

LVZ