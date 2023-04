Eine Stadt platzt aus den Nähten - der Supersamstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich ist Samstag ja auch ein Tag zum Füße hochlegen und Entspannen. Angesichts der Ereignisse heute kann man jedoch nicht von einem besonders geruhsamen Leipziger Wochenendtag sprechen. Es ist vielmehr eine Art Supersamstag geworden, mit einer quicklebendigen, einer bunten, aber eben auch vollen Messestadt.

„Endlich!“ hieß es in den vergangenen Tagen mehrfach auf der Leipziger Buchmesse – so groß war die Freude über das Comeback des Lesefests. Am Samstag dürften viele Menschen aber auch „endlich!“ gedacht haben, als sie die Neue Messe erreichten. Aufgrund enormen Ansturms gab es lange Staus, volle Bahnen und sogar notgedrungen gesperrte S-Bahnsteige. Wer es dann bis unters Glasdach geschafft hatte, bekam wieder viel Literatur und Prominenz geboten. Regina Katzer hat einige Impressionen für uns eingefangen, Nicole Grziwa eine Cosplayerin bei ihrer Verwandlung gefilmt und Klaus Staeubert in überquellenden Restaurants und Freisitzen mit Gastronomen gesprochen. Das war natürlich längst nicht alles aus unserem Buchmesse-Programm heute. Mehr erfahren Sie in unserem Special.

Parallel zur großen, bei „Leipzig liest“ am Abend fortgesetzten Literatursause zog es heute auch Tausende ins Sportforum: einerseits zum „El Plastico“ genannten Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim, andererseits zum inzwischen vierten Konzertabend mit Helene Fischer. Morgen ist dann das Leipzig-Finale des Schlagerstars – Fotos vom Auftakt haben wir hier.

Das überraschendste Ereignis gab es heute aber eindeutig im Zoo Leipzig: Es hat vier Beine, eine dicke Haut und einen kleinen Rüssel. Um 5.44 Uhr kam ein kleines Elefantenmädchen zur Welt – ohne Mithilfe der Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Meine Kollegin Kerstin Decker durfte heute schonmal kurz vorbeischauen, das Elefantenhaus bleibt vorerst für Besucherinnen und Besucher aber noch geschlossen. Ihren Bericht samt Video vom Nachwuchs finden Sie ebenfalls auf unserer Seite.

Ein Foto vom noch namenlosen Dickhäuter-Mädchen gibt es auch schon hier:

Bild des Tages

Der kleine Elefant nahm am Samstagnachmittag den Innenbereich der Elefantenanlage im Leipziger Zoo in Augenschein. © Quelle: Christian Modla

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Aktuell wird viel über Panzer geredet, die der Ukraine bei ihrem Kampf gegen die russische Invasion helfen. In Sachsen wird aber auch viel Panzer gefahren, und das nicht in militärischem Sinne. Im Kreis Leipzig gibt es ein Museum, in dem der DDR-Schützenpanzer BMP 1 noch regelmäß0g seine Runden im Schlamm dreht. Meine Kollegin Denise Peikert ist mitgefahren.

Ab Montag gilt das 49-Euro-Ticket deutschlandweit: Friederike Pick, Kai Kollenberg und Florian Reinke haben zum Start ein pralles Themenpaket zusammengeschnürt. Darin finden Sie Antworten auf häufige Fragen, einen Blick darauf, wie das Ticket die Verkehrswende voranbringen kann und eine Analyse, ob damit Leipzigs Umland besser an die Messestadt angebunden wird. Und falls es noch Gründe braucht, warum das Auto beim Reisen stehen bleiben sollte: So viel CO2 und Zeit lässt sich im Vergleich beim Zugfahren sparen.

Die von Russland zerstörte Antonow An-225 hat auch bei Flugzeugfans in Leipzig eine große Lücke hinterlassen. Am Freitag waren die Planespotter dennoch wieder einmal begeistert – weil mit dem Airbus A380 zumindest das größte je in Serie gebaute Passagierflugzeug zur Stippvisite am Flughafen Leipzig/Halle einschwebte. Wir haben einen Video von den Manövern auf dem Airport.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Die Leipziger Courage gehört quasi zur DNA dieser Stadt. Seit 1997 gibt es auch ein gleichnamiges Festival, das sich gegen rechtsextreme Umtriebe in der Gesellschaft engagiert. Am Sonntag findet es vor der Moritzbastei statt – auf der Bühne stehen ab 16 Uhr unter anderem die tolle Indie-Rockerin Ilgen-Nur und Olli Schulz mit Band.

Die Leipziger Buchmesse 2023 biegt am Sonntag auf die Zielgerade. Von 10 bis 17 Uhr sind die Hallen auf der Neuen Messe noch einmal für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Meine Kollegin Nicole Eyberger hat ein paar Tipps zusammen gestellt, was man unbedingt sehen sollte.

Die Leipziger Baumwollspinnerei präsentiert sich am Sonntag zum Frühjahrsrundgang von ihrer besten Seite. Von 11 bis 16 Uhr haben alle Galerien geöffnet und geben Einblicke auf den State of the Art der Bildenden Kunst.





Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Abend und dann einen entspannten Sonntag,

Ihr Matthias Puppe

Chef vom Dienst





