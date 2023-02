Alina Artamina: „In der Hölle von Kiew habe ich mir eine Gitarre gekauft“

Den Ausbruch des Krieges hat Juristin Alina Artamina (44) bei ihrer kranken Mutter in Kiew erlebt. Seitdem ist sie entschlossen, jeden Tag das Leben zu feiern. Noch in Kiew hat sie sich ihre erste Gitarre gekauft und will jetzt endlich spielen lernen.

Seit der Krieg ausgebrochen ist, feiert Alina Artamina in Leipzig das Leben – und will jetzt endlich Gitarre lernen.

Leipzig. „Mein Leben teilt sich in die Zeit vor und nach dem Krieg“, sagt Alina Artamina. Die Juristin lebt seit 2009 in Leipzig. Im Januar 2022 flog sie nach Kiew zur Pflege ihrer schwerkranken Mutter, die in einem Militärkrankenhaus lag. Das wurde am 24. Februar sofort für die Soldaten geräumt, alle Patienten mussten nach Hause gehen. Während unzählige Autos aus Kiew herausströmten, fuhren Mutter und Tochter, abgeholt vom Nachbarn, in die Gegenrichtung.

„Ich habe Mutter gepflegt und gewaschen, Medizin und Essen besorgt. Damit war ich voll und ganz beschäftigt, denn die Apotheken und Läden waren geschlossen. Für Angst blieb keine Zeit. Erst als ich die Raketenwerfer sah, habe ich Angst bekommen und mit zittrigen Händen die großen Fenster in der Wohnung abgeklebt.“ Am 11. März geriet das 22-stöckige Hochhaus unter Raketenbeschuss.

Bis Ende Juni saß die 44-Jährige in Kiew fest, dann konnte sie mit dem Bus zurück nach Leipzig zu ihrem fünfjährigen Sohn. Seitdem feiert sie das Leben. „Ich mache mich täglich schön, trage meine beste Kleidung, unternehme mit meinem Kind etwas Schönes oder treffe Freunde. Noch in Kiew habe ich mir eine Gitarre gekauft, als dort die Hölle los war. Und kürzlich noch eine zweite. Ich will jetzt endlich Gitarre lernen.“ Als Jugendliche hatte sie damit schon angefangen, aber wieder abgebrochen – was sie immer bereute.

Ein Jahr Putins Krieg gegen die Ukraine

Zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine lesen Sie heute in unserem Spezial „Der Krieg und wir“ auf LVZ.de Porträts und Einschätzungen von Menschen, deren Leben von diesem Datum beeinflusst wurde. Von Ukrainerinnen, Flüchtlingshelfern, Gastfamilien, Menschen aus Politik oder Energiewirtschaft. Sie alle haben eine Perspektive auf diesen Krieg, der zwar in der Ukraine tobt und Leid verursacht, aber auch hierzulande Auswirkungen hat. Auch in der gedruckten Leipziger Volkszeitung finden Sie zum Jahrestag einen Schwerpunkt.