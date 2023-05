Eine Woche 49-Euro-Ticket: Erfolg oder doch nur Ernüchterung?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wie die Zeit vergeht: Vor einer Woche hat sich die Republik über das neue Deutschland-Ticket gefreut. Zumindest die leidgeprüften Reisenden im öffentlichen Nahverkehr. Die Warteschlangen an den Servicepunkten beispielsweise der LVB waren lang, die Erwartungen bei den meisten groß. Eine Woche später ist auf den Gleisen Alltag eingekehrt. Sind die Hoffnungen nun eher erfüllt oder doch wieder enttäuscht worden? Wir wollten es genau wissen - und haben unseren Reporter Mark Daniel auf Reisen geschickt. Mitten unter Pendlern und Ausflüglern hat er sich ein Bild machen können von der Stimmung. Fazit: Diese ist nach wie vor eher gut. Die Freude über die eingesparten Ausgaben bei den sonst üblichen Fahrpreisen ist weiter groß.

Aber wie lange hält die Euphorie an? Und profitieren Menschen im ländlichen Raum wirklich vom neuen Ticketangebot? Bei letzteren ist die Antwort ein deutliches Nein. Denn wo kein Zug mehr fährt, nützt auch das preiswerte Ticket nichts. Von einer wirklichen Verkehrswende sind Menschen auf den Dörfern oft noch meilenweit entfernt - hier bleibt das Auto das alternativlose Fortbewegungsmittel. Oder, wie es mir ein Bürgermeister im 17 000-Einwohner-Städtchen Perleberg in Brandenburg Ende voriger Woche sagte: „Ohne Auto ist man hier erledigt. Da können die mir in Berlin sonstwas von ihrer Verkehrswende erzählen.“

In der Großstadt Leipzig dagegen stehen in dieser Woche alle Zeichen auf Grün für den Radverkehr. Bei der Velo-city vom 9. bis 12. Mai steigt eine riesige Radparty mitten in der Stadt. Die Höhepunkte des Fahrradfestes haben wir hier zusammengestellt. Doch auch wer nicht mitfeiert, wird die Radkonferenz merken: Die Stadt rechnet mit einigen Verkehrseinschränkungen in der nächsten Woche. Welche genau, finden Sie hier.





Nicht nur Charles III. wurde am Wochenende gekrönt: Antonia I. darf sich ab jetzt Blütenkönigin von Sachsen nennen. Antonia Mercedes Kirschner (geboren 10. Mai 1998) stammt aus dem Zwenkauer Ortsteil Großdalzig. Während ihrer Ausbildung zur Immobilienkauffrau wohnte sie von 2020 bis 2023 drei Jahre lang in Dresden. Sie war aber auch schon für zehn Monate in Neuseeland und zwei Monate Australien. Antonia Mercedes Kirschner pflegt auf dem familiären Grundstück die zahlreichen Obstbäume und fährt gern Moped. © Quelle: Daniel Förster

Hilfe gegen hohe Heizkosten: Wer in Sachsen mit Öl, Flüssiggas, Holz oder Kohle heizt, kann deswegen ab Montag Härtefall-Hilfen beantragen. Dazu wird es ein Online-Antragsformular bei der Sächsischen Aufbaubank SAB geben, Wer in Sachsen mit Öl, Flüssiggas, Holz oder Kohle heizt, kann deswegen ab Montag Härtefall-Hilfen beantragen. Dazu wird es ein Online-Antragsformular bei der Sächsischen Aufbaubank SAB geben, eine Telefon-Hotline ist außerdem geschaltet.

Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges: Mit zahlreichen Veranstaltungen in Sachsen wird am Montag an den 8. Mai 1945 erinnert. In Leipzig gibt es unter anderem ab 11 Uhr eine Kranzniederlegung auf dem Ostfriedhof an die Millionen Opfer des Krieges erinnert

Wer gewinnt den Deutschen Lehrkräftepreis 2022? Zehn Lehrkräfte, vier Schulleitungen und vier Lehrkräfte-Teams aus insgesamt elf Bundesländern werden am Montag in Berlin für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Auch eine Schule aus Leipzig ist im Rennen

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in neue Mai-Woche. Vielleicht steigen Sie in Leipzig in diesen Velo-city-Tagen tatsächlich mal konsequent aufs Fahrrad um - und gewinnen so neue Einblicke im Leipziger Verkehr.

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





