﻿Bummeln, sparen, verweilen: Die Typologie der Wochenmärkte in Leipzig

Leipzig. Leipzigerinnen und Leipziger können täglich – außer sonntags – über verschiedenste Wochenmärkte schlendern, um frische und regionale Waren einzukaufen. Jeder Markt hat sein ganz eigenes Flair und Besonderheiten, die von den Kunden geschätzt werden.

Wir haben uns Leipzigs größten Wochenmarkt zur Mittagszeit in der Innenstadt angesehen, waren auf dem Bayrischen Platz, auf dem Samstagsmarkt in Plagwitz und sind über den Verbrauchermarkt am Sportforum gebummelt – und haben hier eine Typologie der Wochenmärkte in Leipzig erstellt. Welcher Markttyp sind Sie?

Wochenmärkte der Stadt Leipzig

„Viele unserer Kunden kommen seit 30 Jahren auf die Wochenmärkte“, sagt Christian Reichelt vom Marktamt der Stadt Leipzig. Die meisten städtischen Standorte, die sich auf das ganze Stadtgebiet von Wiederitzsch bis nach Liebertwolkwitz verteilen, haben sich seit der Wende etabliert. Da es damals wenige Supermärkte gab, konnten sich die Leipzigerinnen und Leipziger darauf verlassen, auf dem Wochenmarkt frische Lebensmittel zu ergattern. „Heute ist der Wochenmarkt vor allem für ältere Leipziger oder Alleinstehende ein zusätzliches Instrument, andere Leute zu treffen und mal zu schnattern“, so Reichelt.

Wochenmarkt in der Innenstadt: „Gute Qualität zu guten Preisen“

Der Wochenmarkt in der Innenstadt ist beliebt. Finden größere Veranstaltungen wie das Bachfest auf dem Markt statt, müssen die Händler auf den Augustusplatz rund um den Mendebrunnen ausweichen.

Die Kundschaft zieht mit, wie Familie Weiße aus Grünau. „Hier gibt es gute Qualität zu guten Preisen“, sagen die Eheleute unisono. Früher haben die beiden in der Innenstadt gearbeitet und sind schnell mal auf den Markt gehuscht, um etwas einzukaufen. Heute sind sie Rentner und lieben es, gemeinsam über den Wochenmarkt zu flanieren, um auch Bekannte zu treffen. Die Händler kenne man sowieso alle. Ins Körbchen wandern Obst vom Lieblingsitaliener, Blasenwurst Harzer Art und Erdbeeren für kleine Törtchen, die es am Nachmittag zum Kaffee gibt.

Der Markt bietet eine Mischung aus regionalen Spezialitäten mit einheimischen Backwaren und Fleischerzeugnissen, Wermsdorfer Fisch und Original Leipziger Gosenkäse, Blumen und Pflanzen sowie Natur-Handwerk. Wer gerne mal über den Tellerrand schauen möchte, wird auch fündig: Ein Stand mit polnischen Produkten bietet neben handgemachten Piroggen auch Mohnkuchen an. Eine Marktgängerin, die in der City arbeitet und gerade Mittagspause hat, kommt an dem Kuchen nur schwer vorbei: „Ich liebe das Gebäck, weil schon ein kleines Stück pappesatt macht.“

Händler vom Bayrischen Platz: „Erich Loest hat bei mir eingekauft.“

Der Wochenmarkt auf dem Bayrischen Platz, der zu den städtischen Märkten gehört, existiert schon seit den 1990er-Jahren. Obst- und Gemüsehändler Hendrik Dathe ist seit 25 Jahren dabei – anfangs nur mit ein paar Kisten Eiern. Der heute 56-jährige gelernte Straßenbahnschlosser erinnert sich: „Irgendwann fragten die Leute nach frischem Obst und Gemüse.“ Daraufhin erweiterte der Leipziger sein Sortiment.

Zu ihm kommen vor allem Rentner und Studierende, die auf regionale und frische Produkte setzen. Stammkundin Dagmar, die fußläufig wohnt, schätzt sein Angebot: „Ich weiß, bei ihm ist alles frisch.“ Früher sei der Markt brechend voll gewesen, erinnert sich Dathe. „Das hat sich leider geändert“, sagt der Leipziger, der auf prominente Kundschaft wie Schriftsteller Erich Loest zurückblicken kann. An diesem Markttag gibt es außer Dathes Obst- und Gemüse-Auslagen noch einen Blumenstand, Wermsdorfer Fisch und einen Imbisswagen mit Hähnchen. Freitags baue auch der Textilhändler seine Kleiderstangen wieder auf.

Seit 25 Jahren steht Hendrik Dathe aus Leipzig auf dem Wochenmarkt am Bayrischen Platz. © Quelle: Regina Katzer

Treue Kunden wie eine brasilianische Studentin, die sich kurz vor ihrer Abreise aus Leipzig von ihrem Gemüsehändler verabschiedet hat, zaubern Hendrik Dathe ein Lächeln ins Gesicht. „Meine Kunden kommen aus der ganzen Stadt. Seit es den Citytunnel gibt, kommt eine Frau aus Grünau mit der S-Bahn angereist, um bei mir einzukaufen“, plaudert Dathe, der gemeinsam mit seiner Partnerin die „Frischmarktgalerie“ am Weißeplatz unterhält.

Der Samstagsmarkt in Plagwitz, der von Thilo Egenberger und Julia Wolff im August 2019 aus der Taufe gehoben wurde, ist ein kleiner charmanter Bio-Wochenmarkt. In der Markthalle in der Markranstädter Str. 8 präsentieren sich Erzeuger aus der Region mit Produkten aus ökologischer Landwirtschaft, es gibt zum Beispiel frischen Kuchen und Käse. Junge Familien und Pärchen, die meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad aus dem Westen anreisen, schlendern durch die Gänge und genießen das Marktflair sowie das kleine Café als Treffpunkt.

Das Publikum ist jung. Es weiß japanische Wraps und Snacks bei chilliger Musik zu schätzen. Es gibt Palettenbänke in Blau-Weiß, wo es sich die Kunden bequem machen können.

Marie-Pierre Liebenberg, die in Gohlis wohnt, radelt samstags nach Plagwitz, um ihren Wocheneinkauf zu erledigen. © Quelle: Regina Katzer

Eine Kundin, die seit der Markteröffnung vor knapp vier Jahren samstags ihren Wocheneinkauf bei Egenberger erledigt, ist Marie-Pierre Liebenberg. „Ich komme aus Frankreich und liebe diese Märkte wegen ihrer tollen Atmosphäre. Man trifft immer Bekannte und trinkt gemeinsam einen Kaffee“, erzählt die Gohliserin, die den Weg nach Plagwitz mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Die Käsetheke biete für ihren Geschmack eine sorgfältige Auswahl und das wenige Fleisch, das sie esse, kaufe sie am Stand vom Elbweiderind. Alles unverpackt und regional. Das weiß sie zu schätzen.

Verbrauchermarkt am Sportforum: Gut, günstig und volle Tüten Obst

Der Verbrauchermarkt am Sportforum erstreckt sich über 7500 Quadratmeter mit Blick auf den 43 Meter hohen Glockenturm an der Red-Bull-Arena. Neben Lebensmitteln wie Eier, Honig, Nudeln, Wurst und Käse, gemischtem Bedarf wie zum Beispiel Wachstuchdecken und Gardinen, gibt es auch meterlange Stände mit Spielzeug und Textilien. Auch Parfüm werde gern zu günstigen Preisen gekauft, meint Marktbetreiber Helmut Köhler.

Der vergünstigte Verkauf von Obst und Gemüse lockt viele Leute auf den Markt. Tütenweise tragen die Menschen die frische Ware weg. „Die intelligenten Schnäppchenjäger“ werden sie vom Marktchef genannt. Dass sich auch Kneipiers mit frischem Obst und Gemüse für ihre Lokale eindecken, weiß Köhler. Aktuell suche er Händler, die Feinkost-Waren wie Olivenöl am Sportforum anbieten möchten.

Info: Sobald die neue Bundesliga-Saison Mitte August beginnt, wird es an den Heimspiel-Samstagen einen Ausweich-Wochenmarkt am Löwenpark in Leipzig-Rückmarsdorf geben.

