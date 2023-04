﻿Einkaufen zu Ostern in Leipzig: Diese Spätis haben geöffnet

Im Späti kaufen nicht nur die Nachtschwärmer zu später Stunde ein, sondern auch die Leipzigerinnen und Leipziger an den Feiertagen. Welche Shops von Karfreitag bis Ostermontag geöffnet haben, lesen Sie hier in unserer Übersicht.

Leipzig. Die meisten Geschäfte in der Messestadt bleiben an den Osterfeiertagen geschlossen. Wer unverhofft in einen leeren Kühlschrank schaut, findet im Leipziger Spätverkauf um die Ecke Getränke, Lebensmittel und Sonstiges. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wo Sie von Karfreitag bis Ostermontag fündig werden.