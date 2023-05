﻿Einkaufen zu Pfingsten in Leipzig: Diese Spätis und Shops haben geöffnet

Öffnungszeiten

Einkaufen am langen Pfingstwochenende? In „Cristinas Magazin“ im Peterssteinweg 1 und in anderen Spätis ist das Shoppen an Feiertagen kein Problem.

In den Spätis kaufen nicht nur die Nachtschwärmer ein, sondern auch die Leipzigerinnen und Leipziger am Feiertag. Welche Shops am Pfingstsonntag und Pfingstmontag geöffnet haben, lesen Sie hier in unserer Übersicht.

