﻿Einmal zu Fuß um die Stadt: So grün sind Leipzigs Ränder

LVZ-Autorin Lisa Schliep hat ihre Wahlheimat umrundet und wurde mit der Entdeckung einer ihr bislang verborgenen Seite belohnt. Die Essenz: Die Stadtgrenzen lohnen nicht nur für einen Tagestrip ans Seenland.

Leipzig. Es brennt, juckt, beißt, es ist die Hölle. Irgendetwas hat mich in den Fuß gestochen. Aber ich ziehe durch. Zumindest eine Weile, bis die nächste S-Bahn-Station meinen Weg kreuzt. Damit ist der Beginn meiner Wanderung vorerst beendet. Einmal rund um Leipzig wollte ich laufen, knapp 85 Kilometer. Und bin nun schon an Etappe 1 gescheitert. Aber – das ist das Schöne an dieser Wanderung – ich bin nicht allzuweit von Zuhause entfernt.