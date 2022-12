Das Weihnachtsfest ist nicht für alle Menschen in Leipzig ein Grund zur Freude. Manche sind einsam und haben keinen Ort, an dem sie feiern können. Andere schleppen große Probleme mit sich herum. Doch es gibt Anlaufpunkte und Hilfsangebote. Hier ein Überblick.

Keiner soll einsam sein: Leipziger Angebote für Menschen in Not

Leipzig. Ein schönes Fest mit den Liebsten, ein reich gedeckter Tisch, ein paar Tage ohne Sorgen – das ist nicht allen vergönnt. Doch es gibt einige Angebote für Leipzigerinnen und Leipziger, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir haben einige davon zusammengetragen.

Fest im Pavillon der Hoffnung

Die Evangelisch-Lutherische Andreaskirchgemeinde Leipzig und der Verein "Pavillon der Hoffnung" laden am 24. Dezember bedürftige, einsame und obdachlose Menschen sowie geflüchtete Familien zu einem Weihnachtsfest in den Pavillon der Hoffnung ein (Puschstraße 9 – ehemalige Messehalle 14). Es gibt Gänsebraten, Geschenke und Musik. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kostenlose Döner in Reudnitz

Globus Döner sowie die Unternehmen "Reddy Küchen" und "Home Build Solution" geben in Leipzig-Reudnitz Gratis-Döner an Bedürftige aus – am Heiligabend von 16 bis 18 Uhr im Globus-Döner-Imbiss (Oststraße 56).

1000 Gratis-Essen bei Renkli

Die Weinbar Renkli und der Lebensmittelhändler Selgros verteilen 1000 "Gratis-Weihnachtsessen to go" sowie Geschenketüten an Bedürftige. Die Ausgabe erfolgt am Heiligabend von 9 bis 13 Uhr im Renkli (Karl-Liebknecht-Straße 2).

Neue Suppenküche für obdachlose Menschen: Im Pavillon der Hoffnung auf der Alten Messe wird für sie gekocht. © Quelle: Andre Kempner

Home-Planet-Hostel bietet Schlafplätze

Das Leipziger Home-Planet-Hostel in Connewitz bietet noch bis 9. März zehn obdach- und wohnungslosen Personen einen Rückzugsort an. Neben einem warmen Zimmer und Bett bekommen die Gäste Frühstück und Abendessen und haben Zugang zu einem Spendenregal. Auch ärztliche Betreuung sowie Beratungsmöglichkeiten durch Streetworkprojekte werden angeboten. Mehr dazu und zu Spendenmöglichkeiten unter www.betterplace.org.

Facebook-Gruppe bringt Gastgeber und Gäste zusammen

Die überregionale Facebook-Gruppe "Weihnachten allein – nein, das muss nicht sein 2022" bringt Gastgeber und potenzielle Gäste zusammen. Die Daten werden in einer bundesweiten Übersichtskarte verlinkt.

Telefonseelsorge steht bereit

Tragen Sie schwere Probleme mit sich herum? Brauchen Sie ein Gespräch an den Feiertagen? Die Telefonseelsorge steht immer zur Verfügung. Das ökumenische Angebot dazu ist unter folgenden kostenlosen Nummern erreichbar: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222.

Von bm/rk/MaD