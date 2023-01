﻿Brennende Hecken und Mülltonnen: So verlief Silvester im Leipziger Umland

Rund um Leipzig verlief der Jahreswechsel für die Feuerwehren überwiegend ruhig – dennoch wurden die Einsatzkräfte gebraucht: In Markranstädt brannte ein Baum, in Taucha kam es zu Heckenbränden. Auch in Schkeuditz und Markkleeberg rückten die Kameraden aus.

Leipziger Umland. Der Jahreswechsel verlief für die Feuerwehren im nahen Leipziger Umland überwiegend ruhig, rund um die Messestadt kam es nur zu kleineren Bränden. Deutlich mehr Einsätze als im Vorjahr wurden offenbar nicht verzeichnet. Die Wehrleitung in Taucha sprach am Montag von einem Einsatzaufkommen "ähnlich wie in den Vorjahren": So waren die Einsatzkräfte bei zwei Heckenbränden gefragt, auch ein Müllcontainer hatte Feuer gefangen.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in Markkleeberg: Die Freiwillige Feuerwehr verzeichnete nach Angaben der Stadt dort insgesamt fünf Einsätze. „Die Silvesternacht verlief für die Einsatzkräfte ruhig. Dies kennen wir auch schon aus den Vorjahren so“, hieß es im Rathaus. Die Kameraden rückten demnach zu vier kleineren Bränden und einer Türöffnung aus.

Brennendes Feuerwerk in Markranstädt

In Markranstädt löschten die Einsatzkräfte kurz vor ein Uhr eine brennende Feuerwerksbatterie, kurz zuvor beseitigten sie einen Brand, der „aus ungeklärter Ursache“ einen Komposthaufen in einem Garten erfasst hatte. Am Samstagnachmittag brannte im Ortsteil Seebenisch ein Baum – auch hier aus noch unbekannten Gründen. „Den Einsatzkräften blieb nur noch, den Baum unter Zuhilfenahme zweier Kettensägen abzutragen, um im Anschluss mit den Restlöscharbeiten zu beginnen“, geht aus dem Einsatzbericht hervor.

Kleinere Brände gab es in Schkeuditz – so fing etwa eine Hecke in der Robert-Koch-Straße Feuer, auch eine Mülltonne brannte.

„Wir hatten Glück“, sagte ferner der Großpösnaer Wehrleiter Andreas Missana, in seinem Gebiet sei es ruhig geblieben. Im gesamten Landkreis Leipzig arbeiteten die Einsatzkräfte zum Jahreswechsel insgesamt 54 Einsätze ab. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig waren davon 48 Einsätze als „silvesterbedingt zu bewerten“.

