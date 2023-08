﻿Einschulung: Unternehmen und Bürger spenden Schulsachen für arme Leipziger Familien

Leipzig. Manchmal ist es ein Ordner, für den das Geld beim Start ins neue Schuljahr nicht reicht. Manchmal fehlt es, um einen Ranzen zu bezahlen. Vor allem die Einschulung verursacht bei finanziell schwachen Familien hohe Kosten. In Leipzig federn Spendenaktionen das teilweise ab, doch „die Zahl der Bedürftigen ist in letzter Zeit beständig gestiegen“, sagt Jacqueline Edler von der Arche Kinderstiftung Christliches Kinder- und Jugendwerk.

Zwischen 300 und 400 Euro fallen nach Schätzung der Sozialpädagogin der Einrichtung in Leipzig-Eutritzsch für das Equipment beim Eintritt ins Schulleben an. „Krieg und Inflation haben die Kosten hochgetrieben und bringen immer mehr Familien in Bedrängnis.“ Die Arche gehört zu den Organisationen, die Unterstützung organisieren, ebenso wie der Verein Straßenkinder mit Sitz in der Rosa-Luxemburg-Straße. Beide waren am Montag im Leipziger Logistikzentrum von Amazon eingeladen, um insgesamt 200 vom Unternehmen gespendete Rucksäcke entgegen zu nehmen. Zusätzlich wurden die Vereine jeweils noch mit einer Spende von 1000 Euro bedacht.

Spenden-Aktion „Back to School“

Im Rahmen der deutschlandweiten Aktion „Back to School“ hatten Mitarbeitende die Rucksäcke mit Schreibutensilien, Mäppchen, Brotdosen und weiterem nötigen Material befüllt. Die Vereine nahmen die Spenden entgegen, um sie vor dem Schulstart an bedürftige Familien zu verteilen. Insgesamt konnten seit Programmstart von „Back to School“ vor sieben Jahren über 40 000 Kinder in Deutschland für ein neues Schuljahr ausgestattet werden.

Auch andere Firmen greifen den Vereinen und damit den Betroffenen unter die Arme. Gerade erfüllten Beschäftigte der Sparkasse, der Deutschen Bahn Netz AG und der Leipziger Landesbank Baden-Württemberg 50 konkret in einem Wunschbaum formulierte Bedarfe im jeweiligen Wert bis zu 20 Euro aus ihrem privaten Budget – vom Füllfederhalter über Schreibblock bis zum Ordner.

Auf viele Schultern verteilen

Auch Einzelpersonen melden sich bei den Vereinen, wenn beispielsweise noch Ranzen nach absolvierter Schulzeit verwendbar sind. „Je mehr Schultern diese Aufgabe der Versorgung tragen, desto besser ist es“, sagt Edler. Das betrifft keineswegs nur den Start ins Schuljahr. Auch während der nächsten Monate fehlt es manchen Kindern noch an Ausstattung.

„Wir sind dankbar für jede Art von Hilfe, denn die von der öffentlichen Hand finanzierten Leistungen für Bildung und Teilhabe reichen nicht aus“, betont Edler. Die Arche ermöglicht in ihrem offenen Kinder- und Jugendtreff zudem Workshops, organisiert Ausflüge sowie Sommercamps und bietet eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung.

Kinderarmut bleibt ein Problem

Generell bleibt das Thema Kinderarmut eine anhaltend schwer zu bewältigende Aufgabe. In Sachsen lebt jedes fünfte Kind in problematischen finanziellen Verhältnissen. Unter anderem wegen der Preissteigerungen von Lebensmitteln bis Mieten liegen viele Familien nur knapp über dem Bemessungsgrad, wie auch Leipzigs Schul- und Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) betont.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband rechnet damit, dass sich die Lage in Deutschland durch die Inflation noch weiter verschärfen wird.

