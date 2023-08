Leipziger Familie feiert Schulanfang mit viel Vorfreude und großem Organisationsaufwand.

Leipzig. Selma Schmidt gehört zu den über 40 000 Schulanfängerinnen und Schulanfängern in ganz Sachsen, die am Montag für viele Jahre in den Schul­alltag starten. Ist die ­baldige Erstklässlerin schon aufgeregt? Fehlanzeige. Die Siebenjährige ist ein aufgewecktes und selbstbewusstes Kind, das die Vorschulzeit von einem Jahr in ihrer zukünftigen Grundschule absolviert hat.