Feuerwerk zur Einschulung in Leipzig kaum möglich

Leipzig. Die bevorstehenden Einschulungen werden ganz unterschiedlich gefeiert – manche Familien planen sogar Feuerwerk. Aber ist das in Leipzig außerhalb von Silvester erlaubt? Feuerwerke seien nicht grundsätzlich untersagt, erklärt eine Sprecherin der Stadt auf LVZ-Anfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber: Es muss ein Antrag bei der Stadt gestellt werden. Und in dem Antrag muss ein guter Grund für das Feuerwerk angegeben werden, der „die Störung der Allgemeinheit durch das Abbrennen des Feuerwerkes rechtfertigt“. Der bloße Verweis auf eine Einschulung würde meist nicht ausreichen, weil es sehr viele Einschulungen in der Messestadt gibt, so die Sprecherin weiter. Dies wäre demnach kein „begründeter Anlass“.

Lesen Sie auch

Einschulung: Anträge auf Feuerwerk überschaubar

Aktuell liegen im Rathaus drei Anträge für ein Einschulungsfeuerwerk vor. Alle wurden abgelehnt. Vergangenes Jahr waren es acht, 2021 und 2020 jeweils drei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Falls eine Ablehnung des beantragten Feuerwerks wahrscheinlich ist, gibt das zuständige Ordnungsamt dem Antragsteller die Möglichkeit, neu zu argumentieren oder den Antrag zurückzuziehen. Sollte das nicht passieren, müsse der Ablehnungsbescheid bezahlt werden.

In Sachsens Landeshauptstadt Dresden sind Feuerwerke zur Einschulung generell verboten. Ausnahmegenehmigungen würden nicht erteilt, wie die Stadt in einem Kurznachrichtendienst mitteilte.

LVZ