﻿Traumstart in ein neues Leben: Mehr als 6000 Erstklässler feiern in Leipzig ihre Einschulung

Leutzsch, Südvorstadt, Alte Messe: Ganz unterschiedlich begrüßten die Leipziger Grundschulen ihr Schulanfängerinnen und Schulanfänger. Die LVZ war am Samstag an drei Schulen dabei.

Leipzig. Die einen tragen ihr schönstes Kleidchen in buntem Sommerfarben-Mix, andere hellblaues Hemd, Weste und Fliege oder einfach nur kurze Jeans und T-Shirt. Doch eines unterschiedet sie an diesem Tag nicht: Erstmals haben die Mädchen und Jungen ihre schicken neuen Ranzen geschnürt. Mehr als 6000 Mädchen und Jungen feiern am Samstag in Leipzig ihren Schulanfang. Und dass der ein Traumstart in ein neues Leben wird, dafür sorgen nicht nur Familien und Schulen mit liebevoll vorbereiteten Feiern, sondern auch hochsommerliches Bilderbuchwetter.