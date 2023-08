Einschulung mit Hitzewarnung, Highfield mit heißen Bands und RB Leipzig mit Niederlage - Das war der Samstag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

am heutigen Einschulungstag ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her in Leipzig: Welch eine Herzensfreude es war, die vielen, vielen neuen Schulkinder zu sehen, die voller Stolz ihre Schultüten in Empfang nehmen durften! Dieses für alle Beteiligten grundsätzlich schon anstrengende Großereignis, geriet heute zu einem mehr als schweißtreibenden Unterfangen.

Am Sonnabend feierten mehr als 6000 Kinder mit ihren Famiien Schulanfang. © Quelle: Andre Kempner (2), Regina Katzer (2)

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Hitzewarnung für Leipzig und Sachsen herausgegeben. 6000 Erstklässler und ihre Familien trotzen tapfer der Hitze. Meine LVZ-Kollegen Klaus Staeubert und Regina Katzer waren an ihrer Seite. Hier gibt es die Reportage und die schönsten Bilder aus den Schulen.

Wenn am Montag also all die Erstklässler voller Neugier in ihr erstes Schuljahr starten, ist es doch ein Jammer auf den ungeschönten Schulalltag zu schauen und zu sehen, was wir alle seit Langem wissen: Es herrscht Bildungsnotstand, unser Bildungssystem ist desolat.

Wir haben Eltern, Schüler, Lehrer und Sozialarbeiter gefragt: Wie geht Schule besser? Was muss sich ändern, damit der Schulalltag besser wird? Lesen Sie hier ihre Antworten.

Bild des Tages

Jeremie Frimpong, links, für Bayer 04 Leverkusen, und Timo Werner für RB Leipzig im Zweikampf am Samstagnachmittag. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

neue Museen, die besonders für die Generation TikTok geeigent sein sollen. Was müssen die können? Und was sollten sie besser lassen? In Amsterdam gibt esgeeigent sein sollen. Was müssen die können? Und was sollten sie besser lassen? Eine Glosse von Janina Fleischer.

Von Wegen Lisbeth im Interview. Meine Kollegin Nicole Grziwa hat die Musiker vor ihrem auftritt am Freitagabend auf dem Highfield-Festival getroffen. „Das, was alle von Berlin denken, hat Leipzig wirklich“:Meine Kollegin Nicole Grziwa hat die Musiker vor ihrem auftritt am Freitagabend auf dem Highfield-Festival getroffen. Lesen Sie hier das ganze Interview.

Nach fast 100 Jahren soll bald Schluss sein. 93 Jahre gibt es die Fleischerei Krause auf dem Berg in Eilenburg schon. Doch aktuell sieht es nicht so aus, als würde der Familienbetrieb die 100 erreichen. Findet sich kein Nachfolger, wollen Volker und Veronika Krause im nächsten Jahr schließen. . 93 Jahre gibt es die Fleischerei Krause auf dem Berg in Eilenburg schon. Doch aktuell sieht es nicht so aus, als würde der Familienbetrieb die 100 erreichen. Findet sich kein Nachfolger, wollen Volker und Veronika Krause im nächsten Jahr schließen. Meine Kollegin Hanna Gerwig hat sich mit Volker und Veronika Krause vor deren verdientem Ruhestand getroffen.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

22. Interkulturelles Sommerfest Solidarity : Von 14 bis 17Uhr im Werk 2 Halle A in Leipzig. Es stellen sich Vereine und Kollektive vor. Es gibt dazu Kaffee, Kuchen und internationales Essen.

Spitzenforschung in Dresden: UniversitätsKrebsCentrum (UCC) feiert 20-jähriges Bestehen.

Vor dem Start ins neue Schuljahr in Sachsen Ferien adé: Ab Montag müssen sich gut 536.000 Mädchen und Jungen in Sachsen wieder an den Schulalltag gewöhnen. Sachsen hat bis zu den nächsten Sommerferien ein vergleichsweise kurzes Schuljahr vor sich.





Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine entspannten Samstagabend,

Ihre Ina Schwarzbrunn,

Chefin vom Dienst

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ