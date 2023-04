﻿Trotz Geburteneinbruchs: Leipzig wächst auf 625.000 Einwohner

Leipzig. Das Bevölkerungswachstum in Leipzig schien sich schon vor der Corona-Pandemie spürbar abzuschwächen. Nach gut einem Jahrzehnt des Hypes um die Messestadt, mit enormem Zuzug und ansteigenden Geburtenraten, blieb die Bilanz zwischen 2018 und 2021 zwar weiter positiv, aber längst nicht mehr so rasant wie davor. 2022 änderte sich die Lage erneut – und das, obwohl inzwischen von einem echten Geburteneinbruch in Leipzig die Rede ist.

Vor allem wegen des Zuzugs von etwa 13.000 Menschen, die vor Russlands Invasion aus der Ukraine flohen, leben in Leipzig nun insgesamt 625.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Christian Schmidt, Chef des Amts für Statistik und Wahlen, sprach am Montag von einer massiven Veränderung, die letztlich auch alle Prognosen der Vorjahre über den Haufen warf – beziehungsweise letztlich doch bestätigte.

Wachstum wurde in frühere Prognose überschätzt

Denn eigentlich waren die Statistikerinnen und -statistiker bei ihren letzten vorausplanenden Berechnungen 2018 noch von größerem Wachstum auch in den Folgejahren ausgegangen. In der Realität stellte sich das aber vorerst nicht ein, zeigten sich auch die defensivsten Modelle als zu optimistisch. Aufgrund der Ankunft Tausender Ukrainerinnen und Ukrainer seit März 2021 sind nun die positivsten Prognosen in kurzer Zeit quasi übererfüllt worden.

Mehr als ausgeglichen wurde dabei auch ein zuletzt deutlicher Rückgang bei den Geburten in Leipzig – parallel zur höheren Zahl an Verstorbenen. Nur 5862 Kinder wurden 2022 in Leipzig geboren, in den Jahren davor waren es immer gut 500 mehr. Das „natürliche“ Bevölkerungssaldo rutschte so im vergangenen Jahr erstmals wieder vierstellig ins Minus. Als Grund nannte Schmidt, dass vor allem sehr viele junge Menschen nach Leipzig zögen. „Und die gründen erst Familien, wenn sie sich auch auf dem Arbeitsmarkt etablieren können.“ Offenbar gibt es diesbezüglich in der Messestadt noch Defizite. Beim Aufrechnen von Zu- und Wegzügen stand am Jahresende 2022 aber erneut ein deutliches Plus – was die Bevölkerungszahl dann um fast 15.000 Menschen steigen ließ.

Ukrainer leben überall im Stadtgebiet – sehr viele Alleinerziehende

Ein großer Teil der Ankommenden hatte ukrainische Wurzeln. Leipzig gehört neben Berlin, München, Hamburg und Köln und zu den fünf Metropolen, in denen bundesweit die meisten Geflüchteten eine Bleibe gefunden haben. 78 Prozent wurden dabei direkt in der Zivilgesellschaft aufgenommen oder konnten sich in Hostels, Ferienwohnungen oder später auch in eigenem Wohnraum selbst helfen, erklärte Jens Vöckler aus dem Statistikamt. Heute lebten die Schutzsuchenden praktisch überall im Stadtgebiet – verstärkt aber im Westen und entlang der größeren Magistralen.

Etwa 1400 Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Leipzig ankamen, haben inzwischen auch in anderen sächsischen Kommunen eine Bleibe gefunden. 900 der etwa 13.000 Schutzsuchenden in der Messestadt seien inzwischen auch in die Ukraine zurückgereist. Gleichzeitig kommen weiter Menschen aus den Kriegsgebieten an: In den ersten drei Monaten 2023 wurden 1470 von ihnen in Leipzig registriert.

Auch wenn sich die Ankommenden aus der Ukraine hinsichtlich ihres Schutzbedürfnisses nicht von anderen Geflüchteten unterscheiden, so gibt so laut der Statistiker zumindest demografische Unterschiede. Die Gruppe der vor russischen Angriffen Fliehenden sei im Schnitt mit 35 Jahren jünger als der bisherige Bevölkerungsschnitt in Leipzig (44 Jahre) – aber auch älter als Menschen aus anderen Herkunftsstaaten (im Schnitt 33 Jahre). Zudem sei auffällig, dass sehr viele alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern aus Richtung Ukraine kämen: 20 Prozent gehören in diese Bevölkerungsgruppe, unter den Messestädtern mit deutschem Pass sind dagegen vier Prozent Alleinerziehende.