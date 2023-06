Immer mehr Menschen zieht es nach Leipzig. Mit einer neuen Bevölkerungsvorausschau können die Statistiker auch genau sagen, welche Ortsteile sich bis 2040 besonders dynamisch entwickeln.

Leipzig. Leipzig wird im Jahr 2040 rund 40.000 Einwohner mehr zählen als heute. Nach der am Montag vom Rathaus vorgestellten Bevölkerungsvorausschau leben dann voraussichtlich 664.000 Menschen in der Stadt – so viele, wie seit hundert Jahren nicht mehr. Getragen wird das Einwohnerwachstum ausschließlich von Zuwanderung. Zuvor hatte bereits das Statistische Landesamt einen ähnlich hohen Bevölkerungsanstieg vorausgesagt.