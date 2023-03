﻿Eis essen wird deutlich teurer: Wohin steuern die Preise in Leipzigs Eisdielen?

Im Juni 2022 feiert die Eisbrennerei in der Leipziger Südvorstadt ihren dritten Geburtstag. Chef Simon Kronen bietet täglich 20 Sorten Eis an.

Leipzig. Bereits jetzt haben einige Eisdielen in Leipzig ihre Türen für Gäste geöffnet, auch wenn die Saison so richtig erst ab April startet. Schon jetzt ist aber klar: die Kugel Eis ist deutlich teurer als im Vorjahr.

Gestiegene Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal

„Ich musste meine Preise pro Kugel um 20 Cent erhöhen. Grund sind die gestiegenen Energiepreise und Personalkosten, aber auch die Produkte sind bis zu 50 Prozent teurer geworden“, erklärte Gastronom Henrik Dantz von der Milchbar Pinguin, wo die Preise im Straßenverkauf zwischen 1,70 und 2,20 Euro liegen.

Henrik Dantz, Betreiber der Milchbar Pinguin: „Ich musste meine Preise pro Kugel um 20 Cent erhöhen.“ © Quelle: André Kempner

Den Kostenanstieg bestätigte unisono auch Simon Kronen, der seit Juni 2020 die Eisbrennerei in der Leipziger Südvorstadt betreibt: „Alles ist teurer geworden. Ich zahle 20 bis 25 Prozent mehr für die Rohstoffe, die Energiepreise sind gestiegen und ich habe die Löhne meiner Mitarbeiter angezogen, um die Inflation auszugleichen“, so der 36-Jährige.

Noch im Vorjahr wurden in der Eisbrennerei für eine Kugel 1,70 und 2,20 Euro fällig. Heute zahlt der Gast 2 Euro beziehungsweise 2,50 Euro für die alkoholischen Cocktails in Kugelform. Die Erhöhung der Preise sei ihm nicht leichtgefallen, war aber notwendig. Kurz habe Kronen überlegt, von Bio-Milch auf konventionelle Milch umzusteigen. „Aber Tierwohl ist wichtig und ich möchte keine Abstriche in der Qualität machen“, so der junge Betreiber.

Eisdiele Eisbrennerei in der Südvorstadt in Leipzig. Chef Simon Kronen © Quelle: André Kempner

Wird das Eis in Leipzig noch teurer?

„Ich hoffe, dass die Preise nicht weiter in die Höhe gehen“, wünscht sich Simon Kronen. Er habe den Eindruck, dass die Hersteller mit auf der Inflationswelle schwimmen.

Dass sich die Produktpreise wieder einpegeln und die Eispreise damit gehalten werden können, hofft auch Henrik Dantz von der traditionsreichen „Milchbar Pinguin“ in der Innenstadt, die im Sommer 35 verschiedene Eissorten anbietet.

Milchbar Pinguin: Neben den Klassikern gibt es auch kreative Eissorten

Dass Eismacher kreative Leute sind, sieht der Gast in den bunten Vitrinen der Eiscafés. Henrik Dantz beschäftigt im Sommer in seiner Eismanufaktur im Untergeschoss bis zu vier Mitarbeiter. „Unsere neue Karte erscheint in drei Wochen. Ein Highlight ist ein Kultgetränk aus DDR-Zeiten. Elefantenmilch gemixt mit Zitroneneis, Wodka und Milchsahne“, verrät der 49-Jährige vorab.

Am meisten nachgefragt in der Milchbar, die Dantz seit elf Jahren führt, sind immer noch die Klassiker Schoko-, Vanille und Erdbeer-Eis. Aber auch die Premiumprodukte wie Brownie-, Pistazien- und Salt-Karamell-Eis werden oft gewählt: „Die Leute legen Wert auf Qualität und Geschmack“, so der Chef. Er selbst mag übrigens am liebsten Erdbeer-Joghurt-Eis.

Auch ernährungsbewusstere Menschen werden in der Milchbar fündig. Das Fitness-Eis Maracuja und die Sorte dunkle Blockschokolade sind vegan, lactosefrei, ohne Zucker und Gluten sowie ohne Kohlenhydrate und mit nur 0,1 Prozent Fett.

Alternative Trends in der Eisbrennerei Leipzig gefragt

Im Eisladen in der Südvorstadt bedient der Chef Simon Kronen die alternativen Trends. Fast alle Fruchtsorten sind vegan. Rein vegan und lactosefrei sind die Sorten Haselnuss, Kokosnuss und Schokolade. Und weitere vegane Sorten werden folgen, verspricht Kronen. Auch die veganen Eiswaffeln sorgen bei Veganern für Pluspunkte. Wer auf glutenfreie Kost zurückgreifen muss oder will, der kann auf fast alle Sorten kosten.

Die Vitrinen sind immer mit 20 täglich wechselnden Eissorten gefüllt. Egal ob Montagmittag oder Sonntagabend. Es gibt täglich acht alkoholische in der Ü18-Vitrine und zwölf nicht alkoholische Sorten für die Gäste. Tatsächlich hat Kronen 60 bis 70 wechselnde Sorten im Angebot. Die beliebtesten Kreationen reichen von der Belgischen Schokolade, als Eiscreme oder Sorbet ohne Milch, über Cashew-Erdnuss-Sorbet bis zur Sorte Lillet-Wildberry.

„Am Ende muss das, was in der Vitrine landet, geil sein.“

Die Ideen seiner Süßspeisen ohne Aromen und Farben stammen vom Chef persönlich: „Mein allererster Kugelcocktail war ein Mix aus Gin, Zitrone und Basilikum. Ausgetüftelt in meiner kleinen heimischen Küche in Connewitz.“ Manchmal sei es knifflig und brauche mehrere Anläufe bis zum perfekten Produkt. „Am Ende muss das, was in der Vitrine landet, geil sein“, so der Betriebswirt. Er selbst mag die Sorten „Weißen Kaffee-Licor 43“ und alle Nuss-Eise.

Eis für 1,50 Euro gibt es in Leipzig-Burghausen

Im Eiscafé Flamingo, das im Leipziger Löwen-Center Burghausen für eisige Momente sorgt, kostet die Kugel aktuell 1,50 Euro. „Wir sind hier im Ländlichen und müssen die Bälle flach halten. Wir können uns nicht mit dem „San Remo“ in der Leipziger Innenstadt vergleichen, wo die Touristen vorbeikommen und am nächsten Tag in einer anderen Stadt sind. Wir müssen Kundenpflege betreiben“, sagte der Ehemann der Betreiberin Janet Georgius.