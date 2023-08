﻿Eispreise in Leipzig steuern auf zwei Euro pro Kugel zu – ist das zu viel?

Leipziger Eissalons verlangen für eine Kugel im Durchschnitt 1,70 Euro, im Vorjahr waren es noch 1,50 Euro. Die magische Grenze von zwei Euro rückt näher. Es geht nicht anders, sagen Eiscafé-Betreiber. Menschen mit kleinem Einkommen werden abgehängt, kritisiert dagegen der Caritasverband.

Leipzig. Was darf es sein, Vanille, Schoko, Erdbeer – oder etwas Spezielleres wie Blaubeer-Mandel, Salziges Karamell, Waldbeer-Sahne? An Leipzigs Eisdielen geht es in diesem Sommer nicht nur darum, was am besten schmeckt – sondern wie viel es kostet. Laut Statistik-Plattform Statista verlangen Leipziger Eissalons für eine Kugel im Durchschnitt 1,70 Euro, im Vorjahr waren es noch 1,50 Euro. Ist das zu viel?