In der dritten Etage eines Wohnhauses in der Eisenbahnstraße (Mitte) spielte sich am Montag gegen 22 Uhr ein Drama ab: Ein WG-Zimmer geriet in Brand. Einer der Bewohner starb, zwei andere liegen verletzt im Krankenhaus.

Mit einer Rettungsaktion mussten am Montagabend zahlreiche ältere Bewohner aus einem Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße evakuiert werden, weil es in einer der Wohnungen brannte. Bei der Aktion wurden auch vier Polizisten verletzt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket