﻿Attacke auf geplantes Polizeirevier in der Eisenbahnstraße – Verdächtige festgenommen

Leipziger Osten

Anschlag auf den zukünftigen Polizeiposten in der Eisenbahnstraße in Leipzig.

In der Leipziger Eisenbahnstraße ist am Montagabend ein Haus mit Steinen und Farbe beschädigt worden, das bislang als neue Polizeiwache vorgesehen war. An dem Angriff sollen 20 bis 30 Personen beteiligt gewesen sein, so die Polizei. Eine junge Frau wurde festgenommen.

