Gruppe greift zwei Männer auf der Eisenbahnstraße an

Leipzig. Bei einer Auseinandersetzung auf der Eisenbahnstraße in Leipzig sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat am Sonntag gegen 6 Uhr. Demnach hielten sich vier Personen im Außenbereich eines Bistros auf. Den Beamten zufolge näherten sich dann etwa ein Dutzend Menschen und griffen ohne Vorwarnung zwei der Männer an.

Die Verdächtigen schlugen und traten auf einen 21-Jährigen ein, sodass er zu Boden ging. Der andere, ebenfalls 21 Jahre alte Mann wurde aus der Gruppe heraus mit einem Gegenstand geschlagen. Laut Polizei flüchtete die Gruppe dann. Einer der beiden Verletzten wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Sachverhalt.

