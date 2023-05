﻿Leipziger Osten – hier treffen Lebenswelten aufeinander

Der Streit im Leipziger Osten hat mal wieder deutlich gemacht, dass es in Leipzig dringend einer besseren Kommunikation bedarf. Ideen wie die des „Superblocks“ müssen aus der Zivilgesellschaft kommen. Doch am Ende sind sie mit konkreten verkehrspolitischen Maßnahmen verbunden, etwa dem Wegfall von Parkplätzen. Das kann ein Verein allein nicht vermitteln und sollte es auch nicht – schon gar nicht an einem so fragilen Ort wie dem Leipziger Osten. Hier treffen völlig konträre Lebenswelten aufeinander, fühlen sich Menschen nicht ausreichend gehört oder noch schlimmer: stigmatisiert. Weil Medien und Politik sich nur auf die Kriminalität konzentrieren, nicht aber die Aufstiegsgeschichten und Sorgen würdigen, die es eben auch gibt.

Trotz der Härte und Wut ist es gut, dass diese Menschen nun auf sich aufmerksam machen. Und die Stadtverwaltung sollte mit ihnen nicht nur über Ladezonen sprechen und zusätzliche Sitzmöglichkeiten. Sie sollte versuchen, Partner zu gewinnen, in einem Prozess, der doch sehr viel größer ist. Es geht um Beteiligung von Menschen, die kaum Mitspracherecht haben, wegen einer fehlenden deutschen Staatsbürgerschaft nicht mal wählen können. Natürlich setzt das auf deren Seite auch eine gewisse Bereitschaft voraus – aber es ist an der Zeit, all jene mit ins Gespräch zu holen, die mitreden wollen.

